Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 июля

Источник материала: Единство

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, днем местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 14-16. В середине дня будет 16-22 градуса, по югу - до плюс 24

https://www.belta.by/society/view/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-ozhidajutsja-v-belarusi-7-ijulja-354032-2019/