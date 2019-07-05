«У них прав больше, чем у человека?» Медведи повадились на дачи в Городокском районе, местные боятся

Источник материала: Tut.by

Жители Городокского района в последние годы часто жалуются на медведей, которые не дают им спокойной жизни . На этот раз про «террор» со стороны животных сообщают дачники из деревень Шпаково и Евино. «Живем в лесу, ягоды-грибы пошли, но в лес ходить не можем: боимся. Мужики позабирали с дач жен и детей, а сами сидят ночью и стерегут дворы. Но пасеку содержать, как видно, смысла нет. Я посчитал, медведи уже нанесли мне ущерба на 2,5 тысячи рублей», — рассказывает Виталий Маковский. Говорит, что к нему на подворье медведи постоянно наведываются вот уже два месяца.



Разоренная медведем пасека в деревне Шпаково. Фото: Виталий Маковский

Местные жители видели в округе не одного медведя, а нескольких.

— Они тут ходят стадами! Вытоптали уже целые тропы в лесу, — эмоционально рассказывает пчеловод из деревни Шпаково Виталий Маковский. — Однажды вечером я видел на пасеке аж пять штук! А потом — трех, причем таких огромных, что страх божий! Первый раз заметили в Шпаково «гостей» из леса прошлой осенью. Потом было тихо. Думали, может, не будут нас больше тревожить. Куда там, снова заметили медведей весной — как раз на 9 мая.

Звери легко ломают заборы, а домашние псы не могут защитить подворья:

— В соседней деревне дачник сделал солидное ограждение — из металла. Так медведю было все равно: взял и сломал эти трубы. Нападают и на собак. Моя собака так сильно испугалась, что спряталась под сруб, долго там сидела и выла, я забрал ее в дом, чтобы успокоить.



Фото: Виталий Маковский

Медведи, по словам дачника, совсем не боятся людей:

— В мае сделали в лесу шумовой прогон — а ночью они опять пришли. Уже не реагируют ни на звук петард, ни на шум, ни на сирены. Я свою пасеку перенес практически под самое окно дома. Но сосед сделал то же самое — медведь пришел и под окно, все разворотил. Люди живут со светом чуть ли не круглые сутки. У меня за месяц нагорело 250 киловатт. Но свет медведей тоже не пугает.

Виталий Маковский посчитал ущерб, который ему нанесли животные:

— Вышло 2,5 тысячи рублей. Медведи полностью разрушили пасеку, уничтожили ульи и пчел — а пчелиные матки были дорогие. Ну и съели мой мед.



Фото: Виталий Маковский

По словам дачников, они обращались со своей проблемой в Городокский райисполком.

— Но пока никто никакого решения не принял. Представители власти приедут, плечами пожмут и уедут. А нам тут дальше надо как-то жить. Я не знаю, что делать. Бросать дачи и уезжать? Мы и так там уже ни детей, ни жен не оставляем, всех увезли, потому что страшно за них. Мы, мужики, дежурим по очереди. Сегодня — я, завтра — другой. Заметили, что медведи наиболее активны с двух часов ночи до половины пятого утра. Сидишь и не спишь — смотришь в оба, что происходит во дворе.



Фото: Виталий Маковский

Боятся люди ходить и в лес — за грибами и ягодами.

— Живем в лесу, а боимся туда пойти. Ну это же тоже неправильно. Получается, что у медведей прав больше, чем у людей.

Начальник Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шестернев сообщил TUT.BY, что местные власти в курсе этой ситуации:

— В районе есть комиссия по оказанию помощи диким животным — в нее входят представители самых разных организаций: от природохраны и ветеринарной службы до МЧС. Мы собирали заседание комиссии по вопросам, которые поднимают жители деревни Шпаково. Медведи периодически посещают эту территорию. Три раза мы делали шумовой прогон, последний раз — 3 июля. Посмотрим, если животные опять появятся — в очередной раз проведем шумовой прогон.

В Беларуси охота на медведей запрещена с 1930-х годов. Животное было включено в 1-е (1981) и 2-е (1993) издания Красной книги страны. По данным учетов 2000—2002 годов, численность медведя приблизительно оценивалась в 100−110 особей. Наибольшая (25−35 особей) группировка медведя держалась на территории Березинского биосферного заповедника и примыкающих к нему лесхозов.



Медведь, уходя с пасеки, разбросал рамки с сотами. Фото: Виталий Маковский