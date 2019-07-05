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МАРТ: в поездах можно бесплатно провозить велосипед весом не более 36 кг

06.07.2019 15:32 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МАРТ: в поездах можно бесплатно провозить велосипед весом не более 36 кг
Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало пояснения по вопросу оплаты провоза велосипедов в железнодорожном транспорте, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с правилами, каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 см. К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, в том числе велосипед. Велосипед не выделяется как отдельный род предметов, для него действуют обычные правила перевозки ручной клади.

Таким образом, в случае, если вес велосипеда (независимо от вида упаковки) не превышает 36 кг, а размер по сумме трех измерений не превышает 200 см, пассажир имеет право бесплатно провезти его с собой на один проездной документ. В противном случае пассажиру необходимо оплатить провоз велосипеда в размере стоимости полного билета до пункта назначения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало пояснения по вопросу оплаты провоза велосипедов в железнодорожном...
 
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