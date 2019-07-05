И журавли уносят лето, раскинув серие крыла

Источник материала: Газета Авангард

Под таким названием в центральной районной библиотеке прошла литературно-творческая встреча

и презентация очередного сборника стихов нашего талантливого земляка Михаила Буткевича.





Для работников библиотечной системы встреча с Михаилом Антоновичем стала прекрасной возможностью не только познакомиться с его творчеством, но и в очередной раз прикоснуться к удивительному и неповторимому миру поэзии. Участники мероприятия познакомились с жизненным и творческим путем автора, который имеет неофициальное звание «народный поэт «Гомсельмаша», где он проработал без малого 55 лет. Перу нашего земляка, уроженца деревни Любовин, что находится на территории Липиничского сельсовета, принадлежат сборники стихов: «Новиковская роща», «Улица аистов», «Любовин», «Золотое просо», «Заметки на салфетке», «Снопы», «Фрашки», «О девушках, о звездах, о луне», «Фронтовая регулировщица», «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь», «И журавли уносят лето, раскинув серые крыла». К слову, в 2014 году Михаил Буткевич был награжден серебряным дипломом за лучшее произведение «Я – гомельчанин».

Волнительной и запоминающейся частью литературной встречи стала презентация очередного поэтического сборника стихов самобытного автора «Над Гомелем горело небо», изданным редакцией газеты «Гомельская праўда». Как отметил Михаил Антонович, на его жизненном пути часто встречались фронтовики, которые работали с ним рядом на заводе или жили по соседству. Именно о них, о своих друзьях-товарищах, к 75-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков он и рассказывает в своих стихах.

С большим интересом участники мероприятия слушали стихотворения поэта, проникнутые глубоким уважением и признательностью к фронтовикам. Михаил Антонович с удовольствием отвечал на вопросы о своей жизни и творчестве. Одним словом, встреча прошла в теплой обстановке. На презентации присутствовал друг и коллега Михаила Буткевича – поэт-юморист Анатолий Ковалев, сказавший немало искренних слов о нашем земляке.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива центральной

районной библиотеки