Будут ли и дальше продавать алкоголь в парке возле Витьбы, не ясно. Но парк точно уже не будет прежним

Источник материала: Tut.by

В администрации Октябрьского района Витебска 6 июля прошло собрание, на котором горожане обсудили торговлю алкоголем в парке имени Фрунзе на набережной Витьбы. На встречу пришли как сторонники безалкогольной зоны отдыха, так и противники. Чиновники выслушали и тех, и других. И резюмировали: окончательное решение — введут ли в парке запрет на продажу горячительных напитков — за горисполкомом. Когда его озвучат — пока неясно.



В парке имени Фрунзе. Фото: Дмитрий Мирош

Напомним, поводом для собрания стала электронная петиция о том, чтобы власти вернули запрет на торговлю алкоголем в парке. Ее подписали 430 человек. Предыстория такова. С 12 июня 2014 года в зоне отдыха на реке Витьба запретили продавать водку, настойки и бальзамы. Сдедали это после петиций горожан. Ожидания витеблян, что с 1 июля горисполком ведет полный запрет на торговлю спиртным, не оправдались. Власти лишь ее ограничили — в летних кафе остались пиво, коньяк, шампанское, вино. Тем не менее это оздоровило ситуацию в парке отдыха — пьяных здесь стало гораздо меньше. По дорожкам прогуливаются семьи с детьми, тут много тех, кто занимается велоспортом, бегом, скандинавской ходьбой, катанием на роликах. Однако в 2019 году в палатках в парке возле Витьбы снова появился крепкий алкоголь. И это многим не понравилось.

Утро в субботу выдалось дождливым, и встреча получилась малолюдной — актовый зал не был занят даже на четверть. Модератором собрания выступил глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский.



На собрании. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

«Какой толк от шашлыка, если нельзя купить водки?»

За продажу алкоголя высказались несколько человек. Среди них — работница торговли. Женщина перекрикивала других выступающих, в том числе представителей власти.

— Я сама в этом парке работаю и все там вижу. Если запретить продажу алкоголя, то люди будут приносить его с собой в пакете и все равно пить. А сейчас что плохого в том, что отцы возьмут себе по бокалу пива, а рядом их дети будут на аттракционе? Или бабушки купят по 50 граммов коньяка и пообщаются? Если я вижу, что человек может перебрать, подхожу и спрашиваю: «Может, вам вызвать такси?». От нас еще ни разу никто не уползал.

Кто-то из сторонников продажи водки выразил такое мнение:

— Какой толк от шашлыка и другой еды, если нельзя купить водки?

На встречу пришел директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский — ФК принадлежит одна из палаток, где продают спиртное в парке. В интервью «Радыё Рацыя» спортивный чиновник отметил :

— Футбольный клуб никак не может быть за алкоголь. Но одно из направлений нашего развития — торговля. Мы и поставили палатку. Если она будет без алкоголя, то будет работать в убыток. А я хозяйственник: тогда или ее совсем не ставить, или ставить, но чтобы она приносила прибыль.

«Оставьте нам это одно-единственное место для спорта, отдыха, здоровья»

Житель Витебска Иван попросил чиновников оставить горожанам «единственное в городе место, где можно заниматься спортом без алкоголя»:

— Я из тех, кто за ЗОЖ. Я раньше был очень толстым, но с апреля занялся бегом, ездой на велосипеде, быстрой ходьбой. И благодаря этому похудел на 15 кг. Парк возле Витьбы — одно-единственное в Витебске благоустроенное место, где нет алкоголя, где есть тренажеры, дорожка для бега, беседки для отдыха. Так оставьте нам это одно-единственное место для спорта, отдыха, здоровья!

Витеблянин Андрей Кешенюк считает, что в парке отдыха нельзя продавать спиртное по умолчанию:

— Я ўвогуле не разумею, што мы тут зараз абмяркоўваем? Гэты парк — зона адпачынку і спорту. Дык як можна спалучаць здаровы лад жыцця і п’янства?

Автор электронной петиции Евгений Крискевич отметил, что в Витебске и так достаточно мест, где можно купить спиртное:

— У нас в городе на каждом углу — шатры и палатки. Пожалуйста, кому надо, покупайте и пейте. А здесь — парк отдыха и место, где люди занимаются спортом. Вы вот говорите, что мужчины сидят и пьют пиво и смотрят за своими детьми на батутах. Так сделайте так, чтобы эти мужчины не пиво пили, а пошли на тренажеры.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Детский городок на острове, площадки для зожников. Как хотят благоустроить парк

Глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский в начале встречи предупредил, что не будет высказывать своего личного отношения к проблеме. Но к концу собрания признался, что в чем-то согласен и с противниками торговли спиртным в парке («В ваших словах есть здравый смысл»), и с ее сторонниками («От холодного пива в субботу вечером, наверное, ни один отец не откажется»).

Сташевский поблагодарил всех, кто пришел на встречу, и сообщил, что ответ на электронную петицию даст горисполком.

Пока же глава администрации Октябрьского района, на территории которого находится парк имени Фрунзе, познакомил горожан с проектом благоустройства этого места отдыха.

По словам чиновника, здесь появятся три зоны: спортивная, торговая, детская.

В первой создадут еще больше возможностей для зожников — устроят площадки для мини-футбола, воркаута, скейтбординга и т.д. Вторая — с торговлей, судя по всему, останется на привычном горожанам месте.

— На территории от Юбилейного моста до дамбы через Витьбу. Там, где сейчас продают не только минералку, но и пиво. Было бы неплохо это место и оставить — с вашего одобрения, конечно, — сказал горожанам Сергей Сташевский.



Сергей Сташевский. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Третью зону — детскую — планируют устроить на острове, где сейчас горожане любят загорать. Здесь будет большой детский комплекс — с игровым и спортивным оборудованием. Причем посещать его смогут и дети с особенностями развития. Вход будет бесплатным, но пройти на остров смогут только родители с детьми.

— Постараемся сделать этот детский городок уже в этом году, — сообщил Сташевский.

Чиновник несколько раз поинтересовался у горожан: нравится ли им этот проект. Многие одобрительно кивали головами.

При этом на вопрос — зачем в парке, где хотят обновить инфраструктуру для спорта, отдыха и детей, нужна продажа алкоголя — горожане так и не получили ответа. не объяснили чиновники и зачем они отменили решение местных властей 2014-го года, запрещающее здесь продажу крепкого алкоголя.