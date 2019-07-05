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Будут ли и дальше продавать алкоголь в парке возле Витьбы, не ясно. Но парк точно уже не будет прежним
06.07.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В администрации Октябрьского района Витебска 6 июля прошло собрание, на котором горожане обсудили торговлю алкоголем в парке имени Фрунзе на набережной Витьбы. На встречу пришли как сторонники безалкогольной зоны отдыха, так и противники. Чиновники выслушали и тех, и других. И резюмировали: окончательное решение — введут ли в парке запрет на продажу горячительных напитков — за горисполкомом. Когда его озвучат — пока неясно.
Утро в субботу выдалось дождливым, и встреча получилась малолюдной — актовый зал не был занят даже на четверть. Модератором собрания выступил глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский.
«Какой толк от шашлыка, если нельзя купить водки?»
За продажу алкоголя высказались несколько человек. Среди них — работница торговли. Женщина перекрикивала других выступающих, в том числе представителей власти.
— Я сама в этом парке работаю и все там вижу. Если запретить продажу алкоголя, то люди будут приносить его с собой в пакете и все равно пить. А сейчас что плохого в том, что отцы возьмут себе по бокалу пива, а рядом их дети будут на аттракционе? Или бабушки купят по 50 граммов коньяка и пообщаются? Если я вижу, что человек может перебрать, подхожу и спрашиваю: «Может, вам вызвать такси?». От нас еще ни разу никто не уползал.
Кто-то из сторонников продажи водки выразил такое мнение:
— Какой толк от шашлыка и другой еды, если нельзя купить водки?
На встречу пришел директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский — ФК принадлежит одна из палаток, где продают спиртное в парке. В интервью «Радыё Рацыя» спортивный чиновник
— Футбольный клуб никак не может быть за алкоголь. Но одно из направлений нашего развития — торговля. Мы и поставили палатку. Если она будет без алкоголя, то будет работать в убыток. А я хозяйственник: тогда или ее совсем не ставить, или ставить, но чтобы она приносила прибыль.
«Оставьте нам это одно-единственное место для спорта, отдыха, здоровья»
Житель Витебска Иван попросил чиновников оставить горожанам «единственное в городе место, где можно заниматься спортом без алкоголя»:
— Я из тех, кто за ЗОЖ. Я раньше был очень толстым, но с апреля занялся бегом, ездой на велосипеде, быстрой ходьбой. И благодаря этому похудел на 15 кг. Парк возле Витьбы — одно-единственное в Витебске благоустроенное место, где нет алкоголя, где есть тренажеры, дорожка для бега, беседки для отдыха. Так оставьте нам это одно-единственное место для спорта, отдыха, здоровья!
Витеблянин Андрей Кешенюк считает, что в парке отдыха нельзя продавать спиртное по умолчанию:
— Я ўвогуле не разумею, што мы тут зараз абмяркоўваем? Гэты парк — зона адпачынку і спорту. Дык як можна спалучаць здаровы лад жыцця і п’янства?
Автор электронной петиции Евгений Крискевич отметил, что в Витебске и так достаточно мест, где можно купить спиртное:
— У нас в городе на каждом углу — шатры и палатки. Пожалуйста, кому надо, покупайте и пейте. А здесь — парк отдыха и место, где люди занимаются спортом. Вы вот говорите, что мужчины сидят и пьют пиво и смотрят за своими детьми на батутах. Так сделайте так, чтобы эти мужчины не пиво пили, а пошли на тренажеры.
Детский городок на острове, площадки для зожников. Как хотят благоустроить парк
Глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский в начале встречи предупредил, что не будет высказывать своего личного отношения к проблеме. Но к концу собрания признался, что в чем-то согласен и с противниками торговли спиртным в парке («В ваших словах есть здравый смысл»), и с ее сторонниками («От холодного пива в субботу вечером, наверное, ни один отец не откажется»).
Сташевский поблагодарил всех, кто пришел на встречу, и сообщил, что ответ на электронную петицию даст горисполком.
Пока же глава администрации Октябрьского района, на территории которого находится парк имени Фрунзе, познакомил горожан с проектом благоустройства этого места отдыха.
По словам чиновника, здесь появятся три зоны: спортивная, торговая, детская.
В первой создадут еще больше возможностей для зожников — устроят площадки для мини-футбола, воркаута, скейтбординга и т.д. Вторая — с торговлей, судя по всему, останется на привычном горожанам месте.
— На территории от Юбилейного моста до дамбы через Витьбу. Там, где сейчас продают не только минералку, но и пиво. Было бы неплохо это место и оставить — с вашего одобрения, конечно, — сказал горожанам Сергей Сташевский.
Третью зону — детскую — планируют устроить на острове, где сейчас горожане любят загорать. Здесь будет большой детский комплекс — с игровым и спортивным оборудованием. Причем посещать его смогут и дети с особенностями развития. Вход будет бесплатным, но пройти на остров смогут только родители с детьми.
— Постараемся сделать этот детский городок уже в этом году, — сообщил Сташевский.
Чиновник несколько раз поинтересовался у горожан: нравится ли им этот проект. Многие одобрительно кивали головами.
При этом на вопрос — зачем в парке, где хотят обновить инфраструктуру для спорта, отдыха и детей, нужна продажа алкоголя — горожане так и не получили ответа. не объяснили чиновники и зачем они отменили решение местных властей 2014-го года, запрещающее здесь продажу крепкого алкоголя.
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Будут ли и дальше продавать алкоголь в парке возле Витьбы, не ясно. Но парк точно уже не будет прежним
В администрации Октябрьского района Витебска 6 июля прошло собрание, на котором горожане обсудили торговлю алкоголем в парке имени Фрунзе на набережной Витьбы. На...
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