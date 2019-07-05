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Брестский центр гигиены: загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе около аккумуляторного завода нет

06.07.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский областной центр гигиены рассказал о результатах лабораторных исследований проб воздуха, почвы и воды в районе аккумуляторного завода в Бресте: на границе санитарно-защитной зоны (из 20 точек) и на территории деревень рядом с заводом — Тельмы-2, Хабы, Щебрин, Бульково, Щебрин, предместья Стимово.


Фото: «АйПауэр»

«Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также превышений гигиенических нормативов по содержанию свинца в отобранных пробах почвы и воды не установлено», — говорят в областном ЦГЭ.

Воздух проверяли на содержания свинца, диоксида азота, диоксида серы, твердых частиц, формальдегида и оксида углерода. Почву — на валовое содержание свинца и концентрацию подвижной формы свинца.

Всего с начала года центр гигиены исследовал 116 проб воздуха, 50 проб почвы и 30 проб воды на содержание свинца.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверкупо ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Всего с начала года центр гигиены исследовал 116 проб воздуха, 50 проб почвы и 30 проб воды на содержание свинца.
 
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