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Брестский центр гигиены: загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе около аккумуляторного завода нет
06.07.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский областной центр гигиены
«Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также превышений гигиенических нормативов по содержанию свинца в отобранных пробах почвы и воды не установлено», — говорят в областном ЦГЭ.
Воздух проверяли на содержания свинца, диоксида азота, диоксида серы, твердых частиц, формальдегида и оксида углерода. Почву — на валовое содержание свинца и концентрацию подвижной формы свинца.
Всего с начала года центр гигиены исследовал 116 проб воздуха, 50 проб почвы и 30 проб воды на содержание свинца.
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Брестский центр гигиены: загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе около аккумуляторного завода нет
Всего с начала года центр гигиены исследовал 116 проб воздуха, 50 проб почвы и 30 проб воды на содержание свинца.
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