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Лукашенко: «Когда ты достигаешь высот, приезжать домой, где родился и вырос, - страшно волнительно»

06.07.2019 23:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — рассказал Александр Лукашенко 6 июля на концерте на празднике Купалья в Александрии, на его малой родине.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Лукашенко говорил о том, что, приезжая в Александрию, он испытывает «чувство страшного волнения». По его мнению, для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и людьми, которые там живут.

— Если он не теряет эти чувства, значит, человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком.

Президент обратил внимание, что для многих молодых людей, родившихся в больших городах, например в Минске, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для тех, кто вырос в деревнях и маленьких городках.

— Вот пусть моя малая родина будет вашей малой родиной, — предложил Лукашенко и позвал всех и впредь приезжать на праздник в Александрию.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Купалье отмечают на малой родине президента 6 и 7 июля. «Купалье» («Александрия собирает друзей») по традиции проходит на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в агрогородке Александрия — в этом году в десятый раз. И главной в 2019 году решили сделать тему малой родины (да, опять!).

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко говорил о том, что, приезжая в Александрию, он испытывает «чувство страшного волнения». По его мнению, для любого человека крайне важно не терять связь со...
 
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