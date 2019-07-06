|
Лукашенко: «Когда ты достигаешь высот, приезжать домой, где родился и вырос, - страшно волнительно»
06.07.2019 23:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — рассказал Александр Лукашенко 6 июля на концерте на празднике Купалья в Александрии, на его малой родине.
Лукашенко говорил о том, что, приезжая в Александрию, он испытывает «чувство страшного волнения». По его мнению, для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и людьми, которые там живут.
— Если он не теряет эти чувства, значит, человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком.
Президент обратил внимание, что для многих молодых людей, родившихся в больших городах, например в Минске, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для тех, кто вырос в деревнях и маленьких городках.
— Вот пусть моя малая родина будет вашей малой родиной, — предложил Лукашенко и позвал всех и впредь приезжать на праздник в Александрию.
Купалье
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко говорил о том, что, приезжая в Александрию, он испытывает «чувство страшного волнения». По его мнению, для любого человека крайне важно не терять связь со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)