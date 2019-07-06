«С такой душевностью, с таким размахом!» Как на малой родине президента снова отметили Купалье

Источник материала: Tut.by

Покататься на тракторе за 5 рублей, стать метателем веника и Купалинкой можно было сегодня, 6 июля, на празднике в Александрии. Уже десятый год подряд тут с размахом отмечают день летнего солнцестояния — с ярмаркой, концертами и забавами. Праздник будет длиться всю ночь и продолжится завтра, 7 июля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Про катание на тракторе — не шутка. Новенькие «Беларусы» стоят прямо за рамками КПП. Правда, есть условие: нужно купить в палатке Минского тракторного завода сувениров на сумму не менее 5 рублей и получишь билетик на катание — аттракцион находится за территорией праздника.

За 5 рублей с копейками можно купить, например, пазл с трактором. Или набрать по рублю сувенирных монет — тоже с трактором, конечно. Сотрудники МТЗ говорят, что монетки эти обязательно принесут счастье. Логично: какое счастье без трактора-то?





На малой сцене детские коллективы поют и танцуют, улыбаются, стараются. Но в ушах зрителей — чудовищная какофония: на большой сцене традиционно до последнего репетируют вечерний концерт. И вместо чистых детских голосов публика вынужденно слушает, как кто-то не сменил батарейки в микрофоне и злобные претензии в адрес «звукача».

Потому стоит отбежать от главной сцены подальше и окунуться в атмосферу ремесел и народного творчества. Тут вам и сувениры со всех концов Беларуси и из соседних стран, и частушки в узком кругу, и вышиванки. И, конечно, купальские венки. Сегодня это — товар № 1. Два рубля — и уже можешь делать селфи в образе Купалинки в венке из васильков и колосьев пшеницы. А вот ободки с искусственными цветами не так популярны.









К сожалению, венок — не пропуск в очереди за едой, а они есть. Гости стоят в палатки крупных предприятий и всех райпо. Здесь можно найти пирожки — от 55 копеек, драники — от рубля за 130 граммов, блинчики с начинкой и без — от 90 копеек. Картофель-фри тоже есть — по 1,5 рубля за 100 граммов. Средняя цена 100 граммов шашлыка из свинины — 3,3 рубля, из птицы — 1,6 рубля. Жареные колбаски можно купить за 2,8 рубля. Чай — за рубль, кофе — за 2,5 и дороже. Из алкогольных напитков в Александрии продают только пиво — от 2 рублей за пол-литра.

















К официальному открытию Купалья у малой сцены собираются артисты и публика. Вдруг налетает сильный ветер.

— Ой, сейчас точно что-то начнется — либо концерт, либо дождь, — глубокомысленно замечает пожилая женщина в ободке с красными бусинами.

Но дождь, который весь день то и дело осыпает Александрию, в этот раз не приходит. Начинается открытие Купалья.

— Это праздник, который идет от наших предков. Который отмечают во всей нашей стране, — говорит со сцены заместитель премьер-министра и председатель оргкомитета праздника Купалья Игорь Петришенко. — День солнцестояния отмечают многие государства Европы, но с такой душевностью, с таким размахом — только у нас в Беларуси. По всей нашей стране этот праздник отмечают все жители. Не всем удалось приехать сюда, в Александрию. Тем не менее, чувство малой родины каждый белорус держит в своем сердце и вспоминает своих предков. И те славные традиции, которые мы тут демонстрируем нашим детям, молодому поколению, очень важны и нужны для будущего нашей страны.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц назвал празднование Купалья замечательной традицией белорусов:

— Именно здесь, на нашей земле, на малой родине зарыта пуповина, зарыто наше сердце. Очень приятно, что сегодня в этом празднике принимают участие гости из ближайших к нам стран. Именно этот праздник объединяет родственные души славянских народов, всех тех, кто с открытой душой, с большим сердцем приехал разделить эту радость, эти национальные традиции белорусского народа.

После официальной церемонии открытия чиновники разошлись по территории праздника. Зашли в палатки райпо, посмотрели, что там почем. А потом скрылись под тентом — видимо, отдохнуть и подкрепиться перед вечерним концертом.

Позже, перед вечерним гала-концертом, о малой же родине будет говорить и президент Александр Лукашенко: «На этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России' затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы».



Фото: пресс-служба президента









А потом в Александрии традиционно начался концерт. В этом году программу назвали «Зроблена ў Беларусі», и почти в каждой песне — все та же малая родина и чувства к родной земле. Было много песен из альбома «Куточак Беларусi» лауреатов премии «За духовное возрождение» Юлии Быковой и Евгения Олейника, свои песни исполнили Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, украинская певица Тина Кароль, Лев Лещенко… В конце гала-концерта на сцену вышла заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская — и спела «Куточак Беларусi»: помните, ту самую песню, клип к которой снимали в родительской хате Лукашенко ? Ей передали цветы от президента, концерт закончился, на берегу Днепра зажгли купальский костер, а в небо над Александрией полетели фейерверки ( помните, мы писали, какие ?). В этот раз, тьфу-тьфу, обошлось без происшествий .