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Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» предлагает

07.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Любителям рыбалки Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» предлагает 13 июля принять участие в межрайонных соревнованиях по рыбной ловле на летнюю поплавочную удочку. Место проведения: н.п. Губичский Кордон, р. Днепр.

Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» предлагает

14 июля учреждением «Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» будут проводиться районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Программа включает в себя 2 упражнения: стендовую стрельбу по летающей тарелке и стрельбу по стоящей косуле. Соревнования проводятся в лично-командном первенстве. Место проведения: песчаный карьер вблизи населенного пункта Житонежье (место пристрелки оружия). Начало соревнований в 10.00.
По вопросам участия в соревнованиях и условиям их проведения следует обращаться по телефону 8-029-656-25-95.
Подготовила Анастасия ЛОСЕВА

 
 
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Любителям рыбалки Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» предлагает 13 июля принять участие в межрайонных соревнованиях по рыбной ловле на летнюю...
 
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