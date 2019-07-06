Источник материала: Газета Авангард

Любителям рыбалки Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» предлагает 13 июля принять участие в межрайонных соревнованиях по рыбной ловле на летнюю поплавочную удочку. Место проведения: н.п. Губичский Кордон, р. Днепр.





14 июля учреждением «Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» будут проводиться районные соревнования по стрелково-охотничьему многоборью. Программа включает в себя 2 упражнения: стендовую стрельбу по летающей тарелке и стрельбу по стоящей косуле. Соревнования проводятся в лично-командном первенстве. Место проведения: песчаный карьер вблизи населенного пункта Житонежье (место пристрелки оружия). Начало соревнований в 10.00.

По вопросам участия в соревнованиях и условиям их проведения следует обращаться по телефону 8-029-656-25-95.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА