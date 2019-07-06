Кукольные домики, бизиборды, бизикубы, беговелы. Как семья из Бреста занялась игрушками из дерева

Источник материала: Tut.by

До того, как открыть «игрушечное» дело, брестчанин Павел Римаренко уже имел свой успешный бизнес. Занимался проведением квестов, детских праздников и организацией романтических свиданий. А два года назад у его раскрученного детища Kubo.by появилась «сестричка» — небольшая мастерская по производству деревянных игрушек — Kubo Toys. Сегодня сделанные в ее стенах такие популярные развивашки для детей, как бизиборды, бизикубы и бизидомы, уезжают во все концы света. Самые дальние точки, куда добрались игрушки из Бреста, — это Сингапур, США, Аргентина, Чили и Австралия, пишет Zarya.by.



Фото из личного архива героя

История этой игрушечной мастерской начиналась довольно банально: у Павла подрастал любознательный сынишка Кирюша, которому папа и мама однажды захотели приобрести бизиборд. Однако с походом в магазин родители не торопились: развивающую доску со множеством застежек, замочков и крутелок они решили сделать сами.

— Как любой уважающий себя мужчина, я, конечно, умел обращаться с шуруповертом и другими инструментами, одно время работал на стройке, но при этом никогда раньше не имел дело с деревом, — вспоминает Павел. — Начать решил с того, что нарисовал проект бизиборда в CorelDraw, обратился к специалистам, чтобы мне сделали лазерную резку фанеры. Но оказалось, что даже эскиз был выполнен неправильно. Поэтому всему пришлось учиться буквально с нуля. И это было очень интересно, ведь я уже давным-давно мечтал о собственной мастерской.

Первый бизиборд был собран буквально на коленке и практически из всего, что дома плохо лежало: например, разноцветные крутелки Павел сделал из черенка старой лопаты, который порезал на «колбаски».





— Теперь мне больно на это смотреть, — смеется он, показывая на телефоне фотографию своего неидеального и даже топорного «первенца». — И, тем не менее, этот бизиборд до сих пор живой, мой Кирилл все еще с ним играет.

Двухлетний Кирюша, к слову, — это главный тестировщик всех новых моделей, которые придумывают его папа и мама. За внешний облик игрушек отвечает, в основном, Павел: он рисует эскизы. А его жена Альбина, которая с появлением в семье нового общего дела всерьез взялась за изучение детской психологии и педагогики, помогает грамотно наполнять бизиборды, бизидомы и бизикубы различными элементами, которые бы не только привлекали детей, но и выполняли бы свою главную функцию — развивали их моторику.





— Производя игрушки, нужно учитывать массу нюансов, — поясняет Zarya.by Павел, — чтобы шестеренка легко помещалась в крохотной ручке малыша, чтобы цвета были приятными, а не «вырви глаз», чтобы не было острых углов, о которых ребенок может пораниться. Ну, а самое главное условие, когда делаешь деревянную игрушку, — ее как следует нужно пошлифовать, чтобы не было заусениц, иначе можно загнать занозу.

Между тем все игрушки в мастерской Kubo Toys делаются исключительно из экологичных материалов — березовой фанеры, которая раскрашивается только специальными, безопасными для детей акриловыми красками на водной основе.





— Раньше мы использовали в своих игрушках много покупных деталей — тех же шпингалетов, петель, шурупов и винтиков, которые всегда привлекают маленьких исследователей, — рассказывает Павел, — но потом и их стали заменять тем, что можем сделать, в принципе, сами. Мы придумали кучу классных элементов из фанеры и оргстекла, которые даже круче привычных деталей!

Сегодня сердце мастерской — это, конечно же, большой лазерный станок, на который семья Римаренко собирала деньги больше года. А раньше Павлу приходилось заказывать резку фанеры «на стороне», что иногда значительно удлиняло весь процесс из-за большого процента брака: бывало, что дефектные детали переделывались по нескольку раз. Теперь же все гораздо быстрее. Повысить скорость производства помогает и целая команда специалистов — оператор лазерного станка, художник-оформитель, три сборщика и менеджер, принимающий заказы.





— На то, чтобы сделать от начала до конца нашу самую популярную игрушку бизидом, уходит в среднем день, — говорит Павел. — Дольше всего, наверное, собирается наш пока самый масштабный проект — кукольный домик, в котором более 500 деталей и свыше сорока элементов мебели!

Роскошный трехэтажный особняк с девятью комнатами, где есть даже прачечная, появился на свет в мастерской месяц назад. Примерно столько же Павел и его команда трудились над его созданием.





— В принципе, построить каркас было нетрудно — это же, грубо говоря, коробка. Самым сложным оказалось сделать мебель. Для этого нам даже пришлось немного изменить технологию. Мы купили специальный компрессор, который позволяет резать уже крашенную фанеру, ведь раскрашивать 500 мелких деталей — это, согласитесь, трудно.

Такая кропотливая работа над домиком, конечно, не могла не сказаться на его конечной цене — кукольные апартаменты стоят 220 рублей.





— Кроме того, каждая вторая игрушка, которая заказывается у нас, — это, как правило, подарок на годовасие, на который сбрасывается целая гвардия родственников, не привыкшая экономить по такому случаю. Поэтому цена их обычно не смущает и не шокирует.

На количество заказов Павел не жалуется. Ежедневно мастерская продает в среднем 5−6 игрушек. Причем 90% покупателей приходят через инстаграм, и это не только частные лица, но также детские садики, игровые комнаты, прокаты товаров для детей. Кроме того, Kubo Toys несколько раз поддерживала благотворительные проекты и передавала игрушки детским домам.

— В этом году мы впервые поучаствовали в выставке-ярмарке «Чароўны млын», которая проходит в Минске. В отличие от бижутерии, игрушки, особенно из дерева, там были представлены скромно, — отмечает Павел. — Да и вообще по большому счету настоящих конкурентов у нас в Беларуси не так уж и много. Есть, наверное, всего 2−3 мастерские, и то в Минске, на чьи игрушки я смотрю с удовольствием, у которых можно почерпнуть для себя что-то новое. Недавно, например, я нашел в интернете ребят, которые сделали то, чего у нас на рынке раньше не было, — это бизикар размером примерно с тумбочку, куда ребенок может усесться и поиграть со всякими интересными развивающими штуковинами.

У Павла Римаренко тоже смелые творческие планы на будущее. Изобретать велосипед он не собирается, а вот деревянный беговел на самодельных колесах — попробует.

— Идея с беговелом крутилась в голове уже давно: во-первых, подрастает сын, которому это интересно, а во-вторых, дома лежали без дела подходящие колеса, — рассказывает Павел. — Так я смастерил свой первый и пока единственный беговел из фанеры, выложил фото в интернет, и тут началось: люди без конца спрашивали меня, можно ли купить такой же. К сожалению, пока нельзя. У нас нет возможности пустить беговел в серию, так как абсолютно нигде, куда я только ни обращался, не продают колеса большими партиями. Кто-то мне в шутку посоветовал: «Так делай и колеса из фанеры!». Сначала я воспринял это скептически: каменный век, что ли? Но спустя время понял: их действительно можно сделать самому и необязательно из фанеры. Как раз сейчас и ломаю голову над новой технологией.





Еще Павел хочет придумать новую модель кукольного домика — попроще, а парковку для машинок, которая тоже выпускается в мастерской, наоборот, увеличить до десяти уровней и апгрейдить кучей дополнительных элементов: лифтами, кранами, воротами. Также в планах сделать световой стол для рисования песком, деревянные конструкторы для взрослых и собрать чемоданчик с инструментами «Маленький мастер» для малышей.