Экс-генпрокурор Украины об убийстве Павла Шеремета: «К нему имеет отношение один из нардепов»

Источник материала: Tut.by

К убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из народных депутатов Украины, заявил бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин в интервью изданию «Страна.ua» .



Виктор Шокин. Фото: пресс-служба ГПУ

«Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост», — сказал он.

При этом называть фамилию публично экс-чиновник отказался.

«Но я предполагаю и, как говорил ранее, практически уверен… Чтобы сказать с гарантией, необходимо провести следственные действия определенного характера. Причем там совершенно немного надо сделать. Я уже предлагал, что для этого необходимо — просто вернуть группу, которая расследовала дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе…», — заявил Шокин.

При этом он заметил, что связь между убийством журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, и убийством Павла Шеремета в 2016 году, «скорее всего, есть».

20 июля 2016 года автомобиль, за рулем которого находился 44-летний уроженец Минска журналист Павел Шеремет, был взорван в центре Киева. Взрывчатку подложили под его автомобиль. 21 сентября 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.



Снимок Павла Шеремета с церемонии прощания с журналистом. Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Последний раз о расследовании в августе 2018 года рассказывал действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: он заявил, что появилась «ниточка», которая, возможно, выведет на исполнителей и заказчиков преступления.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва спустя почти три года установить не удалось.