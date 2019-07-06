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Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля

07.07.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер западный, ночью умеренный, днем порывистый - до 15-20 м/с

Ночью температура воздуха составит 7-13 градусов. В середине дня будет от 16 до 22 тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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