Субботник в Борисове: от тропы здоровья до благоустройства дворов

Вчера в разных районах города приводили в порядок местные депутаты, работники ТЦСОН и Здравушки-Милк.
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07.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Вчера в разных районах города приводили в порядок местные депутаты, работники ТЦСОН и Здравушки-Милк.
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Вчера вразных районах города приводили в порядок местные депутаты, работникиТЦСОН и Здравушки-Милк.
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