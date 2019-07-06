Субсидируемый тариф по месту пребывания. Как платить за электроэнергию?

Источник материала: Полымя





Вот и наступил сезон отпусков, теплых солнечных деньков.

Кто-то устремил свой взор в южном направлении. А кто-то предпочитает жарким палящим пейзажам скромную красоту родного края и проводит лето на своем дачном участке, вдали от городского шума.

В связи с этим городской район электрических сетей напоминает о необходимости своевременно до отъезда произвести расчет за потребленную электроэнергию в своем жилом помещении по месту регистрации. Кроме этого, существует возможность на летний период снизить сумму оплаты за электроэнергию в жилом помещении по месту пребывания, которое используется как дача (кроме садоводческих товариществ).

Если гражданин-собственник жилого помещения является неработающим пенсионером, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, лицом, имеющим право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения, или инвалидом III группы и зарегистрирован в жилом помещении (доме) по месту пребывания, то он может осуществлять расчеты за электрическую энергию по субсидируемым тарифам (ценам). Для этого плательщику (абоненту) необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию с письменным заявлением и документами:

♦ о регистрации по месту пребывания по указанному адресу;

♦ пенсионным удостоверением и трудовой книжкой либо другим документом, подтверждающим, что пенсионер не осуществляет трудовую деятельность (для неработающих пенсионеров);

♦ удостоверением инвалида (для лиц, имеющих право на льготы, или инвалидов III группы).

Таким образом, неработающим пенсионерам и инвалидам есть возможность по месту пребывания уменьшить платежи за потребленную электроэнергию.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, без снятия их с регистрационного учета по месту жительства (граждане зарегистрированы по месту жительства в городской квартире и одновременно могут иметь регистрацию по месту пребывания в сельском доме, куда выезжают на летний период). По вопросу регистрации по месту пребывания гражданам необходимо обращаться в сельский (поселковый) исполнительный комитет.

Начисление платы за услуги электроснабжения по субсидируемым (льготным) тарифам (ценам) для данной категории граждан будет производиться со дня подачи гражданином заявления в энергоснабжающую организацию.

В случае, если граждане являются членами садоводческих товариществ, дачных кооперативов, тариф на электрическую энергию установлен на уровне субсидируемого тарифа для населения. Т.е. вся потребленная электроэнергия оплачивается садовым товариществом вне зависимости от объемов ее потребления и регистрации по месту пребывания членов садоводческого товарищества по низкому тарифу. Иные льготы и скидки для пенсионеров и инвалидов – членов садоводческого товарищества – в данных случаях законодательством не предусмотрены.

Филиал РУП «Гродноэнерго» Электрические сети»

УНП 500036458