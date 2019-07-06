Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, прошли в Глуске

Источник материала: Радзiма





С торжественного митинга на Аллее Славы начались в Глуске 3 июля праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В приветствии руководителя района Степана Чечухи — не только слова поздравления, но и, что особенно волнительно, — воспроизведение событий таких же летних дней, только 75 лет назад, когда советская армия стремительно гнала оккупантов на запад, освобождая Глусский район. Представлялось, как за несколько часов изменилась жизнь наших родных, земляков: из людей, каждую минуту ждущих смерти, они превратились в свободных — пусть голодных, босых, живущих в землянках, — но уже свободных. У каждой семьи своя история войны. Мы ее помним. Беларусь помнит. И ценит ратный и трудовой подвиг своих родных, на чью долю выпало воевать, а потом поднимать из пепелища страну. Теперь наша задача — беречь мир на своей земле, учиться, трудиться, растить детей.

Труженики — это патриоты. Ведь они не просто работают на благо страны — своим отношением к делу они воспитывают молодежь, являются образцом и примером для коллег. Немало достойных тружеников и патриотов и на нашей глусской земле. В их числе — люди, которым в День Независимости было присвоено звание Почетного гражданина Глусского района. Это Евгений Николаевич Демьянков — первый заместитель директора ОАО «Агрофирма «Славгородский», Василий Григорьевич Месник, который почти три десятка лет возглавлял Глусскую ПМК № 249, Валентин Дмитриевич Сокол — тренер по таэквондо физкультурно-спортивного клуба. Эти люди настолько известны в нашем районе, что когда председатель райисполкома Степан Чечуха вручал им на митинге свидетельства, стоящие вокруг глусчане искренне радовались и аплодировали, а потом также от чистого сердца поздравляли почетных земляков и дарили им цветы, просили сфотографироваться на память.

Ко Дню Независимости Указом Президента страны была учреждена юбилейная медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў». Ее вручали всем ветеранам и бывшим узникам концлагерей, живущим в Беларуси. Кроме того, этой награды были удостоены люди, вносящие большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи, занимающиеся общественной деятельностью. В их числе и наши земляки — Валерий Суравнёв, председатель районного совета ветеранов, Юрий Бучень, председатель районной организации Белорусского союза офицеров, и Михаил Тылец, председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Медали в честь 75-летия освобождения Беларуси на митинге им вручил начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут.

Возложением цветов к памятникам Героев войны и труда завершился торжественный митинг в Глуске. А праздник продолжился концертом заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа», выступлениями местных артистов, выставками ремесленников и народных умельцев, торговой ярмаркой, детскими забавами и спортивными соревнованиями. В финале дня глусчане присоединились к республиканской акции «Споем гимн вместе» и посмотрели праздничный салют.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ