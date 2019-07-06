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На ЦТ справедливы два результата - 0 и 100. Студентка проверила, как прокачал универ, и получила сотку

07.07.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Литвинович — студентка 4 курса мехмата БГУ и очень любит математику. Когда при поступлении сдавала ЦТ по математике, набрала 84 балла. Спустя три года решила проверить, как ее «прокачал» универ, снова записалась на тест — и получила сто баллов.


Фото: личный архив Анастасии Литвинович

На тестирование по математике в этом году записалось чуть более 42 тысяч человек. Максимальные сто баллов смог набрать всего 101 абитуриент. Настя среди них.

— В школе мне всегда нравилась математика, — рассказывает о себе студентка. — Когда поступала, к ЦТ готовилась сама и на факультативе. На факультатив ходила раз в неделю, занимались мы по 2−3 часа. Вообще, я была настолько увлечена предметом, что решения некоторых задач мне даже снились.

На максимум тогда не надеялась, понимала: могут подвести волнение и невнимательность. Рассчитывала на 80+, так и случилось. Результатом, в принципе, была довольна, но через год, появилась «идея фикс»: проверить, как год универа изменил ее знания по математике.


Так Настя написала тест в 2016-м, когда поступала

— Каждый день на факультете и вне его меня постоянно окружает математика, — улыбается собеседница. — Если в вузе это пары, то дома — друзья. Приятели 11-классники часто просят помочь с решением задачек из тестов. Я не отказываю. Параллельно отслеживаю, чем живут сообщества в «ВКонтакте» тех, кто собирается сдавать ЦТ по математике. Если туда сбрасывают интересные задания, сажусь и решаю. В общем, тесты меня основательно затянули.

Правда, после первого курса еще раз попасть на ЦТ не получилось. Планы тогда подпортило расписание экзаменов. Тестирование совпало с экзаменом. Тест пришлось пропустить. Через год желание снова не осуществилось. В мае студентка закрутилась с зачетами и забыла зарегистрироваться на ЦТ.

В 2019-м решила, чтобы не случилось: на тест приду. Интереса добавляла и новая система подсчета результатов. Говорит, хотелось понять, как и что будут считать.

— К тому же, в прошлые годы ЦТ сдавали мои друзья-абитуриенты, и, если бы я написала хуже них, было бы неловко, — иронизирует над ситуацией Анастасия. — В этом году знакомых выпускников у меня нет, так что волноваться было не о чем. Правда, в ночь перед тестом чувствовала себя не очень: болело горло. Утром посмеялась, если напишу совсем плохо, скажу, подвело здоровье.

Сто баллов девушка не ожидала. Но, когда после теста вышла из аудитории, для себя оценила: задания попали легче, чем три года назад. Похожие задачи были в дистанционном тестировании.


Так Настя написала ЦТ в 2019-м

— Была лишь одна задача, которую я не ожидала, а так все школьная программа, — анализирует она. — Университетские знания никак не понадобились.

— А как вам новая система подсчета?

— Мне кажется, абсолютно справедливы в ней только два результата 0 и 100, — делится мнением Анастасия. — Я не понимаю, почему у ребят, которые не сделали в биологии, например, одно задание в части В, забирали по 8 баллов? В тоже время, те, кто решил несколько первых заданий, получали пороговые баллы. А значит, эти люди смогут участвовать в конкурсе на поступление.

— Думаете, они пройдут?

— Всякое бывает.

— Когда узнали, что у вас 100 баллов?

— Я была у родителей в Поставах, — не скрывает эмоций девушка. — Сразу стала прыгать от радости. Побежала к маме, говорю: «Посмотри, с каким гением ты живешь».

— Вот только «сотка» эта никак не пригодится.

— Для меня это было как самоутверждение. Хотелось понять, что я могу и что в математике я не последняя.

— Как думаете, почему в этом году «соток» всего 101? Год назад было 155.

— Интересно, какая часть из этих 101 человека учителя и репетиторы? Их и так на тесты записывается немало, а в этом году из-за интереса к новой системе, думаю, было еще больше, — рассуждает собеседница. — А вообще, «соток» могло быть и больше. Задания подобрали несложные. Но, возможно, кто-то из ребят недостаточно подготовился, кто-то оказался невнимательным или от нервов все забыл.

— Вывели для себя правило, как сдать ЦТ на 100 баллов?

— Прорешать как можно больше тестов, разобрать задания из РТ, ну и не волноваться.

 
 
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Три года назад Анастасия Литвинович сдала ЦТ по математике на 84 и поступила на мехмат БГУ. Спустя три года она решила проверить, как ее «прокачал» универ, и снова...
 
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