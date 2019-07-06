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Волонтеры убрали возле старой синагоги в Витебске. Руины, возможно, перестанут быть «заброшкой»
07.07.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Пока бывшая синагога не включена в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Но этой акцией мы хотим обратить внимание на памятник истории и архитектуры не только городских властей, но и жителей Витебска, чтобы повысить интерес к нашему прошлому, — рассказал Владимир Булавский, координатор платформы Vitebsk4.me.
Краеведы и историки сделали специальную информационную табличку, которую поместили на фасаде здания. Текст для нее написал Константин Карпекин, фото и вариант первоначального вида синагоги сделал Виктор Борисенков, а дизайн — Дмитрий Лось.
Символично, что двор бывшей синагоги убрали 7 июля — в день рождения Марка Шагала.
— Скорее всего, эту синагогу посещал отец художника, а возможно, и сам Шагал, будучи ребенком, — ведь семья жила неподалеку, на улице Покровской, — говорит директор Музея Марка Шагала Ирина Воронова.
По ее словам, у руин бывшего храма на Революционной вырисовывается перспектива.
— Руины Большой Любавичской синагоги входят в сферу интересов Музея Марка Шагала в Витебске. И наше учреждение попало в международный проект по сохранению еврейского наследия. На наш взгляд, сегодня синагоге больше не нужна ее первоначальная функция: состояние здание таково, что на реставрацию, даже на одну консервацию, нужны огромные деньги. Тем не менее руины могут стать привлекательным местом для тех, кто приезжает в Витебск для посещения шагаловских мест. И первое, что мы делаем, — убираем территорию возле бывшей синагоги.
В сентябре в оконных проемах на втором этаже здания планируют установить пять деревянных панелей с изображениями.
— Скорее всего, это будут изображения, которые перекликаются с бытовыми сюжетами работ Юделя Пэна. Над этим работают студенты-дизайнеры ЕГУ.
По мнению специалистов, поскольку полная реконструкция здания — дело дорогостоящее, есть смысл оставить фасад здания, а остальную часть постройки убрать:
— Тогда получится интересная площадка, где фасад может использоваться как кулиса или задник сцены. Или же пристроить с внутренней стороны какую-то современную конструкцию. И тогда эту площадку Музей Марка Шагала сможет использовать для проведения своих творческих мероприятий, — объясняет Ирина Воронова.
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Руины старой синагоги на улице Революционной в Витебске, наконец, дождались, что на них обратили внимание. 7 июля во дворе заброшенного здания прошел воскресник -...
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