Волонтеры убрали возле старой синагоги в Витебске. Руины, возможно, перестанут быть «заброшкой»

Источник материала: Tut.by

Руины старой синагоги на улице Революционной в Витебске, наконец, дождались, что на них обратили внимание. 7 июля во дворе заброшенного здания прошел воскресник — около 30 человек откликнулись на просьбу социально-культурного учреждения Vitebsk4.me убрать территорию этого памятника архитектуры. Горожане собрали столько мусора, что вывозить его отсюда придется на транспорте. В этом обещали помочь коммунальники — акция прошла при поддержке горисполкома.



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

— Пока бывшая синагога не включена в государственный список историко-культурного наследия Беларуси. Но этой акцией мы хотим обратить внимание на памятник истории и архитектуры не только городских властей, но и жителей Витебска, чтобы повысить интерес к нашему прошлому, — рассказал Владимир Булавский, координатор платформы Vitebsk4.me.

Краеведы и историки сделали специальную информационную табличку, которую поместили на фасаде здания. Текст для нее написал Константин Карпекин, фото и вариант первоначального вида синагоги сделал Виктор Борисенков, а дизайн — Дмитрий Лось.



Владимир Булавский. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Символично, что двор бывшей синагоги убрали 7 июля — в день рождения Марка Шагала.

— Скорее всего, эту синагогу посещал отец художника, а возможно, и сам Шагал, будучи ребенком, — ведь семья жила неподалеку, на улице Покровской, — говорит директор Музея Марка Шагала Ирина Воронова.

По ее словам, у руин бывшего храма на Революционной вырисовывается перспектива.

— Руины Большой Любавичской синагоги входят в сферу интересов Музея Марка Шагала в Витебске. И наше учреждение попало в международный проект по сохранению еврейского наследия. На наш взгляд, сегодня синагоге больше не нужна ее первоначальная функция: состояние здание таково, что на реставрацию, даже на одну консервацию, нужны огромные деньги. Тем не менее руины могут стать привлекательным местом для тех, кто приезжает в Витебск для посещения шагаловских мест. И первое, что мы делаем, — убираем территорию возле бывшей синагоги.



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

В сентябре в оконных проемах на втором этаже здания планируют установить пять деревянных панелей с изображениями.

— Скорее всего, это будут изображения, которые перекликаются с бытовыми сюжетами работ Юделя Пэна. Над этим работают студенты-дизайнеры ЕГУ.

По мнению специалистов, поскольку полная реконструкция здания — дело дорогостоящее, есть смысл оставить фасад здания, а остальную часть постройки убрать:

— Тогда получится интересная площадка, где фасад может использоваться как кулиса или задник сцены. Или же пристроить с внутренней стороны какую-то современную конструкцию. И тогда эту площадку Музей Марка Шагала сможет использовать для проведения своих творческих мероприятий, — объясняет Ирина Воронова.



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Руины Большой Любавичской синагоги на улице Революционной (бывшей Большой Ильинской) — сегодня единственный в Витебске пример того, как выглядел молитвенный еврейский дом. Кирпичное здание синагоги построили в начале ХХ века. В то время в Витебске было более полусотни синагог: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения города. В 1929 году, по информации главного хранителя фондов Госархива Витебской области Константина Карпекина, Большую Любавичскую синагогу закрыли. Ее перестроили под клуб деревообработчиков. После войны здесь был склад. Сегодня бывший дом молитвы заброшен: сохранились только стены и фасад, частично — перекрытия.