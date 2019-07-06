СК: задержан водитель Mercedes GL, в котором погибло 5 человек. У него 1,4 промилле алкоголя

Источник материала: Tut.by

Как сообщает СК в телеграм-канале, задержан водитель автомобиля Mercedes GL, который возле Белоозерска упал в мелиоративный канал . В ДТП погибли пять человек.



Фото: пресс-служба МВД.

По предварительной информации, 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

В мерседесе находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей.

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.



Фото: пресс-служба СК,

Подозреваемый задержан, сообщает СК. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 317 УК Республики Беларусь (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)