Министр культуры рассказал, почему Купалье имеет важное идеологическое значение для белорусов

Источник материала: Tut.by

В воскресном эфире ОНТ министр культуры Юрий Бондарь рассказал, в чем смысл легенды о папараць-кветке.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ночь с 6 на 7 июля белорусы отмечали Купалье, искали в лесах парараць-кветку.

По словам Юрия Бондаря, «мы верим в удачу, которую должна принести папараць-кветка».

— У каждого человека в жизни она проявляется, но по-разному, в разных образах, в разных ситуациях (…). Главное, не пройти мимо своей удачи и вовремя ее заметить, — сказал он.

По мнению министра, Купалье имеет важное значение для современных белорусов.

— Если хотите, идеологическое значение. Можно искать себя, можно говорить об идентичности народа — сейчас это очень популярные разговоры среди экспертов, культурологов. На самом деле, народ только тогда идентичен, когда он помнит свои культурные традиции, свои обычаи, обряды, историю. Это все нас делает народом, делает нас уникальными в мире среди других народов. И очень важно сохранять свою историю и свою культуру.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению министра, сегодня показывать свою идентичность у белорусов получается очень хорошо.

— Посмотрите, как была воспринята та история, которую мы рассказали на церемонии открытия Европейских игр. Мы показали все наши легенды, предания, знаковые события, историю. И аудитория воспринимала это очень хорошо, — привел пример Юрий Бондарь.