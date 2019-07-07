ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С хоругвями и колокольным звоном. В Гродно прошел крестный ход в день памяти белорусских святых

07.07.2019 21:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно каждый год проходит Крестный ход в честь дня Собора Всех Белорусских Святых. В торжественном шествии принимало участие несколько тысяч человек. Традиция крестного хода к церкви «Собора всех белорусских святых» зародилась в 1999 году, в год начала строительства храма, и продолжается до сих пор. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.


В этом году Крестный ход начался одновременно от двух гродненских церквей — Покровского кафедрального собора и Борисо-Глебской (Коложской) церкви. По пути шествия к Крестному ходу присоединились духовенство и прихожане других городских храмов.


Открыть/скачать видео (63.14 МБ)















 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вот уже 20 лет каждый год проходит Крестный ход в честь дня Собора Всех Белорусских Святых. В торжественном шествии принимало участие несколько тысяч...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК: задержан водитель Mercedes GL, в котором погибло 5 человек. У него 1,4 промилле алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика