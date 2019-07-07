|
С хоругвями и колокольным звоном. В Гродно прошел крестный ход в день памяти белорусских святых
07.07.2019 21:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно каждый год проходит Крестный ход в честь дня Собора Всех Белорусских Святых. В торжественном шествии принимало участие несколько тысяч человек. Традиция крестного хода к церкви «Собора всех белорусских святых» зародилась в 1999 году, в год начала строительства храма, и продолжается до сих пор. Как это было — в
В этом году Крестный ход начался одновременно от двух гродненских церквей — Покровского кафедрального собора и Борисо-Глебской (Коложской) церкви. По пути шествия к Крестному ходу присоединились духовенство и прихожане других городских храмов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вот уже 20 лет каждый год проходит Крестный ход в честь дня Собора Всех Белорусских Святых. В торжественном шествии принимало участие несколько тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)