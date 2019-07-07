С хоругвями и колокольным звоном. В Гродно прошел крестный ход в день памяти белорусских святых

Источник материала: Tut.by

В Гродно каждый год проходит Крестный ход в честь дня Собора Всех Белорусских Святых. В торжественном шествии принимало участие несколько тысяч человек. Традиция крестного хода к церкви «Собора всех белорусских святых» зародилась в 1999 году, в год начала строительства храма, и продолжается до сих пор. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.





В этом году Крестный ход начался одновременно от двух гродненских церквей — Покровского кафедрального собора и Борисо-Глебской (Коложской) церкви. По пути шествия к Крестному ходу присоединились духовенство и прихожане других городских храмов.



























































