Похороны жертвы салюта, трагедия под Белоозерском, Купалье и «разрушенный футбол» - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Не забывайте зонты и куртки: на сегодня объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз — и мы в последнее время верим синоптикам. Эх, только-только грибы собрались пойти и мы стали присматривать себе дачу у леса… Вы, кстати, в курсе, что этим летом дачи просто нарасхват? Мы уже смотрели, за сколько предлагают варианты с баньками , коммуникациями и рядом с Минском. Теперь, пока ждем погоды, давайте посмотрим «грибные» варианты , а потом проверим, ничего ли важного не прошло мимо вас в выходные.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Минске в субботу простились с погибшей во время салюта 3 июля . Были и власти, и военные, и венки, и добрые слова. «Два миллиона человек в Минске — и погиб один. Судьба такая», — сокрушались коллеги. Вот здесь — наш грустный репортаж . Также стало известно, что минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля. 25 500 за жизнь Наталии Николаевны…

. Были и власти, и военные, и венки, и добрые слова. «Два миллиона человек в Минске — и погиб один. Судьба такая», — сокрушались коллеги. . Также стало известно, что минские власти выплатят во время салюта 3 июля. 25 500 за жизнь Наталии Николаевны… Вчера под Белоозерском случилась настолько страшная авария , что мы даже решили включить ее в наш обзор (хоть обычно стараемся обойтись без негатива): Mercedes GL упал в канал, погибли двое взрослых и трое детей . Водителя задержали : оказалось, он был пьян, а в салоне авто было 10 человек.

, что мы даже решили включить ее в наш обзор (хоть обычно стараемся обойтись без негатива): Mercedes GL упал в канал, . Водителя : оказалось, он был пьян, а в салоне авто было 10 человек. Европейские игры завершились неделю назад, но разговоры о целесообразности затраченных средств и уровне соревнований не утихают до сих пор. И вот мы наконец подвели итоги : сравнили бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрели, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете. Ну что, скептики, кто прав?





Для белорусов, которые живут в частных домах и обогревают жилье электричеством , ввели новый тариф. Но перейти на него смогут не все — и вот в чем дело .

, ввели новый тариф. Но перейти на него смогут не все — . На малой родине президента снова отметили Купалье : была и трогательная речь Лукашенко , и концерт. «День солнцестояния отмечают многие государства Европы, но с такой душевностью, с таким размахом — только у нас в Беларуси», — вдохновенно говорит со сцены вице-премьер Петришенко, а позже министр культуры объяснил, почему Купалье имеет для нас с вами, белорусы, «важное идеологическое значение» .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Городокском районе местные жалуются на медведей , которые не дают им спокойной жизни. «Живем в лесу, ягоды-грибы пошли, но в лес ходить не можем: боимся. Мужики позабирали с дач жен и детей, а сами сидят ночью и стерегут дворы», — рассказывают дачники. Что у них там происходит ?

, которые не дают им спокойной жизни. «Живем в лесу, ягоды-грибы пошли, но в лес ходить не можем: боимся. Мужики позабирали с дач жен и детей, а сами сидят ночью и стерегут дворы», — рассказывают дачники. ? А вот у нас история студентки, которая спустя три года после поступления решила проверить, как ее прокачал универ, — и снова пошла на ЦТ по математике . Когда она сдавала ее после 11-го класса, набрала 84 балла. Как думаете, сколько вышло сейчас ?

. Когда она сдавала ее после 11-го класса, набрала 84 балла. ? Побывали в самом старом театре страны. Там есть собственное привидение и мистическим образом повторяется история! Вот здесь — очень интересный и атмосферный репортаж из Гродно .







