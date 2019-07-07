ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похороны жертвы салюта, трагедия под Белоозерском, Купалье и «разрушенный футбол» - все за выходные

08.07.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Не забывайте зонты и куртки: на сегодня объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз — и мы в последнее время верим синоптикам. Эх, только-только грибы собрались пойти и мы стали присматривать себе дачу у леса… Вы, кстати, в курсе, что этим летом дачи просто нарасхват? Мы уже смотрели, за сколько предлагают варианты с баньками, коммуникациями и рядом с Минском. Теперь, пока ждем погоды, давайте посмотрим «грибные» варианты, а потом проверим, ничего ли важного не прошло мимо вас в выходные.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В Минске в субботу простились с погибшей во время салюта 3 июля. Были и власти, и военные, и венки, и добрые слова. «Два миллиона человек в Минске — и погиб один. Судьба такая», — сокрушались коллеги. Вот здесь — наш грустный репортаж. Также стало известно, что минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля. 25 500 за жизнь Наталии Николаевны…
  • Вчера под Белоозерском случилась настолько страшная авария, что мы даже решили включить ее в наш обзор (хоть обычно стараемся обойтись без негатива): Mercedes GL упал в канал, погибли двое взрослых и трое детей. Водителя задержали: оказалось, он был пьян, а в салоне авто было 10 человек.
  • Европейские игры завершились неделю назад, но разговоры о целесообразности затраченных средств и уровне соревнований не утихают до сих пор. И вот мы наконец подвели итоги: сравнили бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрели, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете. Ну что, скептики, кто прав?


  • Для белорусов, которые живут в частных домах и обогревают жилье электричеством, ввели новый тариф. Но перейти на него смогут не все — и вот в чем дело.
  • На малой родине президента снова отметили Купалье: была и трогательная речь Лукашенко, и концерт. «День солнцестояния отмечают многие государства Европы, но с такой душевностью, с таким размахом — только у нас в Беларуси», — вдохновенно говорит со сцены вице-премьер Петришенко, а позже министр культуры объяснил, почему Купалье имеет для нас с вами, белорусы, «важное идеологическое значение».

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В Городокском районе местные жалуются на медведей, которые не дают им спокойной жизни. «Живем в лесу, ягоды-грибы пошли, но в лес ходить не можем: боимся. Мужики позабирали с дач жен и детей, а сами сидят ночью и стерегут дворы», — рассказывают дачники. Что у них там происходит?
  • А вот у нас история студентки, которая спустя три года после поступления решила проверить, как ее прокачал универ, — и снова пошла на ЦТ по математике. Когда она сдавала ее после 11-го класса, набрала 84 балла. Как думаете, сколько вышло сейчас?
  • Побывали в самом старом театре страны. Там есть собственное привидение и мистическим образом повторяется история! Вот здесь — очень интересный и атмосферный репортаж из Гродно.



  • Принц Гарри и Меган Маркл в субботу крестили сына — и наконец нормально его показали. Арчи, оказывается, такой милашка!
  • Хозяйке на заметку: ученые говорят, что мыть детей… вредно, и грязнули вырастают намного более здоровыми. Все их обоснования — здесь, а уж верить или не верить, следовать советам или нет — решать вам.
  • А ко всемирному дню поцелуя (это было в субботу) наша «Афиша» подготовила тест по ярким и запоминающимся сценам из кино. Ну что,  
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Не забывайте зонты и куртки: на сегодня объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз - и мы в последнее время верим синоптикам.
 
Новости дня
Новости общества
 
Девушка в венке, старая библиотека и авиация. Топ-10 снимков столицы в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Полесская правда
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика