Похороны жертвы салюта, трагедия под Белоозерском, Купалье и «разрушенный футбол» - все за выходные

Не забывайте зонты и куртки: на сегодня объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз — и мы в последнее время верим синоптикам. Эх, только-только грибы собрались пойти и мы стали присматривать себе дачу у леса… Вы, кстати, в курсе, что этим летом дачи просто нарасхват? Мы уже смотрели, за сколько предлагают варианты с баньками, коммуникациями и рядом с Минском. Теперь, пока ждем погоды, давайте посмотрим «грибные» варианты, а потом проверим, ничего ли важного не прошло мимо вас в выходные.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Минске в субботу простились с погибшей во время салюта 3 июля. Были и власти, и военные, и венки, и добрые слова. «Два миллиона человек в Минске — и погиб один. Судьба такая», — сокрушались коллеги. Вот здесь — наш грустный репортаж. Также стало известно, что минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля. 25 500 за жизнь Наталии Николаевны…
Вчера под Белоозерском случилась настолько страшная авария, что мы даже решили включить ее в наш обзор (хоть обычно стараемся обойтись без негатива): Mercedes GL упал в канал, погибли двое взрослых и трое детей. Водителя задержали: оказалось, он был пьян, а в салоне авто было 10 человек.
Европейские игры завершились неделю назад, но разговоры о целесообразности затраченных средств и уровне соревнований не утихают до сих пор. И вот мы наконец подвели итоги: сравнили бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрели, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете. Ну что, скептики, кто прав?
Для белорусов, которые живут в частных домах и обогревают жилье электричеством, ввели новый тариф. Но перейти на него смогут не все — и вот в чем дело.
В Городокском районе местные жалуются на медведей, которые не дают им спокойной жизни. «Живем в лесу, ягоды-грибы пошли, но в лес ходить не можем: боимся. Мужики позабирали с дач жен и детей, а сами сидят ночью и стерегут дворы», — рассказывают дачники. Что у них там происходит?
А вот у нас история студентки, которая спустя три года после поступления решила проверить, как ее прокачал универ, — и снова пошла на ЦТ по математике. Когда она сдавала ее после 11-го класса, набрала 84 балла. Как думаете, сколько вышло сейчас?
Видели ролик из Ледового дворца Бреста? Там пожилой мужчина просто порвал арену, а потом и интернет. Зажигательное видео и все о его герое — здесь.
Смотрите, как круто в Минске! Мы собрали рисунки на стенах и трансформаторных будках — и при определенном освещении эти рисунки выглядят словно порталы в иные миры. Здесь и портреты известных людей, и эпизоды из комиксов, и абстрактные картины. Ну что, айда по Минску-3D? А вот здесь, кстати, собраны все наши лучшие фото июня.