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Подросток-велосипедист, который разбился в скейт-парке в Витебске, умер

08.07.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16-летний парень, который 1 июля упал с велосипеда и Витебске в скейт-парке разбился подросток. Состояние — крайне тяжелое">разбился в скейт-парке возле Летнего амфитеатра в Витебске, умер в больнице, сообщает «Витебский курьер».


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Напомним, 1 июля около 15 часов в скейт-парке возле Летнего амфитеатра десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Медики боролись за его жизнь почти целую неделю, но, к сожалению, спасти школьника не удалось.

СК проводит проверку по факту травмирования 16-летнего юноши.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несмотря на ЧП ситуация в скейт-парке почти не изменилась. Парни как гоняли по горкам на неприспособленных к такой езде велосипедах, так и продолжают гонять.
 
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