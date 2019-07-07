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Такое лето. Погода в Гомеле на неделе

08.07.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплые кофты, куртки, резиновые сапоги — кто бы мог подумать, что в июле все это может пригодиться? Но погода в Гомеле обещает быть ненастной, предупреждает pogoda.by.


На предстоящей неделе будет холодно, дождливо и совсем не так, как хотелось бы в июле.

В понедельник еще ничего — до +21ºC и без осадков.

Со вторника погода начнет портиться: поднимется сильный ветер — порывами до 15м/с, температура воздуха начнет понижаться.

В среду и четверг — уже всего +18ºC днем, дожди, грозы.

В пятницу +19ºC, облачно с прояснениями, временами дожди.

Хорошей недели, друзья, и не забывайте зонты!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY

 
Теги: Гомель
 
 
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Теплые кофты, куртки, резиновые сапоги - кто бы мог подумать, что в июле все это может пригодиться.
 
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