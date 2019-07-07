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В Брест возвращается весна. Все о погоде на этой неделе

08.07.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой, сообщает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая половина понедельника будет облачной, но без осадков. После обеда возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +18°С.

По такому же сценарию пройдет и вторник: утром сухо, днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — +13…15°С.

Среда тоже будет ненастной. Во второй половине дня ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.

В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19°С.

В пятницу, надеемся, распогодится — без осадков и до +20°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой.
 
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