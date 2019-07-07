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В Брест возвращается весна. Все о погоде на этой неделе
08.07.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой,
Первая половина понедельника будет облачной, но без осадков. После обеда возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +18°С.
По такому же сценарию пройдет и вторник: утром сухо, днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — +13…15°С.
Среда тоже будет ненастной. Во второй половине дня ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.
В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19°С.
В пятницу, надеемся, распогодится — без осадков и до +20°С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет дождливой.
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