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Холод, грозы и дожди. Погода в Гродно на неделе не порадует
08.07.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет дождливой,
Первая половина понедельника будет облачной и дождливой, поднимется сильный ветер. Воздух прогреется до +20°С.
По такому же сценарию пройдет и вторник: днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — от +11 до +17°С.
Среда тоже будет ненастной. Днем ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.
В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19°С.
В пятницу, надеемся, потеплеет до +20°С, но с неба все так же будет лить.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Гродно будет дождливой.
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