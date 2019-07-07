Холод, грозы и дожди. Погода в Гродно на неделе не порадует

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет дождливой, предупреждает pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первая половина понедельника будет облачной и дождливой, поднимется сильный ветер. Воздух прогреется до +20°С.

По такому же сценарию пройдет и вторник: днем — дождь, возможно, с грозой. Температура воздуха — от +11 до +17°С.

Среда тоже будет ненастной. Днем ожидается дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.

В четверг будет переменная облачность и дождь, до +19°С.

В пятницу, надеемся, потеплеет до +20°С, но с неба все так же будет лить.

Хорошей недели, друзья!

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