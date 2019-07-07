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В одном из самых старых зданий в Витебске открылась пиццерия

08.07.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске» в здании XVIII века на углу улиц Крылова и Суворова открыли пиццерию Pizza&Coffee.


Это здание — памятник архитектуры 2-й категории. Раньше оно принадлежало ОАО «Витебские продукты». Но в октябре 2016 года торговая сеть, испытывавшая тогда финансовые трудности, продала его заводу радиодеталей «Монолит» за 1,1 млн рублей.

Подготовка проекта и реконструкция здания затянулись на несколько лет. Пиццерию здесь открыло иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДТ-групп» из Гродно.

Заведение будет работать с воскресенья по четверг с 11.00 до 23.00, а с пятницы по субботу — до часа ночи.


Похоже, открывать точки общепита накануне «Славянского базара в Витебске» становится традицией. В прошлом году во время фестиваля появился Burger King на улице Ленина.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске» в здании XVIII века на углу улиц Крылова и Суворова открыли пиццерию Pizza&Coffee.
 
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