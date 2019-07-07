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Лето. вернись! Погода в Могилеве на неделе
08.07.2019 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соскучились по жаре? Но в ближайшую неделю она точно не вернется — в Могилеве прогнозируют дожди, грозы и прохладную погоду. Хорошо, что хотя бы без порывистого ветра. Столбик термометра не будет подниматься выше +17°С. Предварительный прогноз на ближайшие выходные такой же, но мы еще проверим в пятницу — вдруг потеплеет? Лето, вернись!
Сегодня, 8 июля, весь день прогнозируют небольшие дожди и переменную облачность. А ночью возможна даже гроза.
Во вторник будет +13…+15°С, переменная облачность и кратковременные дожди. Не исключена и гроза.
В среду, 10 июля, погода не изменится, разве что днем столбик термометра поднимется до +16°С. Днем возможна гроза.
В четверг погода будет пасмурной, также обещают небольшие дожди. Немного потеплеет — обещают до +17°С.
В пятницу днем прогнозируют +16°С, а к ночи температура воздуха и вовсе упадет до +8°С. Весь день ожидаются кратковременные дожди.
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