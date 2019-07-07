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Дождь как примета «Славянского базара». Погода в Витебске на неделе
08.07.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многолетняя примета опять срабатывает: пришел «Славянский базар» — в Витебске дождь. Всю неделю в фестивальном городе ожидаются осадки и прохладная для июля погода,
8 июля, в понедельник, дождь. Днем будет до +18°С.
9 июля, во вторник, сохранится неустойчивая прохладная погода. В прогнозе — осадки, температура воздуха +15…17°С.
В среду и четверг, 10−11 июля, воздух прогреется до +18°С. Не забывайте дома зонтики.
Облачно, дождливо и прохладно — днем до +17°С, будет и в пятницу, 12 июля.
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Многолетняя примета опять срабатывает: пришел «Славянский базар» - и в Витебске дождь.
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