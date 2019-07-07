ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождь как примета «Славянского базара». Погода в Витебске на неделе

08.07.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Многолетняя примета опять срабатывает: пришел «Славянский базар» — в Витебске дождь. Всю неделю в фестивальном городе ожидаются осадки и прохладная для июля погода, прогнозирует pogoda.by.

8 июля, в понедельник, дождь. Днем будет до +18°С.

9 июля, во вторник, сохранится неустойчивая прохладная погода. В прогнозе — осадки, температура воздуха +15…17°С.

В среду и четверг, 10−11 июля, воздух прогреется до +18°С. Не забывайте дома зонтики.

Облачно, дождливо и прохладно — днем до +17°С, будет и в пятницу, 12 июля.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многолетняя примета опять срабатывает: пришел «Славянский базар» - и в Витебске дождь.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лето. вернись! Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика