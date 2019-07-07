«Пока у земляка заметных перемен не наблюдается». Как поживает «Наш родны кут Сабалі», который строит Чиж

Источник материала: Tut.by

Красивые, извилистые берега искусственного озера, по кромке воды выложенные камнем и взятые в сетку. Чистая вода и белый песок пляжа, через который местами пробивается трава. Ласточки, чиркающие крыльями; под водой на мелководье — следы птиц. С другой стороны — потемневшие от времени «крестьянские» избы: с крышей из камыша и без таковой. Эту территорию на 100-м километре трассы М1, где строится (тут бы знак вопроса поставить) культурно-этнографический комплекс «Наш родны кут Сабалі», многие облюбовали для летнего отдыха. Сюда, спасаясь от жары, едут на машинах и велосипедах, идут пешком жители Березы и окрестных сел. Останавливаются, чтобы охладиться, водители, едущие по международной трассе (до нее считанные метры). Кто-то подсчитал, что в самые жаркие дни июня здесь останавливалось до 50 машин. «Вечерний Брест» выяснил , что было бы, если бы бизнесмену Юрию Чижу удалось, как он планировал, завершить строительство масштабного туристического объекта?





Ожидалось, что к этому времени здесь будет совсем иная картина. Бизнесмену с «соболевскими» корнями президентским указом от 20 августа 2012 года было выделено на малой родине 340 гектаров земли для строительства этнодеревни в комплексе с объектами придорожного сервиса. Здесь планировалось построить хаты, максимально воссоздающие быт и жизненный цикл белорусских крестьян и традиционные ремесла, а также левады для лошадей, спа-комплекс, зоопарк, сувенирные лавки, спортивные и детские площадки… Часть из задуманного могла быть реализована уже к чемпионату мира по хоккею, который проходил в Беларуси в 2014 году. Возможно, на этом и строился расчет.

Но до сего дня здесь построена заправка (недействующая), а на месте, где предполагается гостиница, несколько лет как замер кран. Более 10 построенных ранее «крестьянских» домиков потемнели и приобрели натуральный вид, причем некоторые — без крыши. На одной из них, похоже, работают кровельщики: накрывают дорогостоящим камышом, завезенным из России. Напрашивается мысль: работы идут так вяло, чтобы создать видимость, что объект не заброшенный, а строящийся. А то ведь — трасса М-1, на виду у гостей, в том числе гостей, возвращающихся с Европейских игр.





Но территория комплекса охраняется, трава скашивается. Охранник, который вышел из вагончика, пояснил, что купаться в озере можно, но обратил внимание на шлагбаум, за который въезд запрещен. Нельзя также ловить рыбу, которой в озере немало, разводить костер и жарить шашлыки.

«Раньше думали — частная территория, а теперь осмелели»

В минувшее воскресенье отдыхающих на озере было меньше. «Сегодня прохладно, вода не такая теплая. К тому же в базарный день до обеда, считай, вся Береза устремляется на центральный рынок», — пояснили Дмитрий и Наталья. Молодые люди приехали на машине из райцентра, который в 20 километрах отсюда, и устанавливали зонтик на песчаном пляже.





— Березовцам особенно негде позагорать. Ездят кто в Белоозерск на Белое озеро, кто на Селец, он все мелеет. Несколько водоемов на Ясельде, что ближе к городу, не благоустроены, позарастали. А по поводу этого озера вначале думали — частная территория, нельзя. Теперь многие сюда едут купаться, молодожены делают селфи на фоне домиков. Привлекают красивый пейзаж, чистая вода и твердое песчаное дно, — говорят гости.

— А как у вас называют это место?

— Говорят: «Поедем на Чижовское озеро». Или в Соболи.

«Вода в озерах проточная»

Своим появлением искусственное озеро обязано «олимпийской» трассе, для строительства которой нужен был песок. На начальном этапе создания этнографического комплекса оно было расширено и углублено (из него достали около 200 тысяч тонн земли). По замыслу Юрия Чижа, здесь предполагался целый каскад озер, соединенных мелиоративными каналами и шлюзами.

— За лесом, на территории комплекса, есть еще два озера — поменьше. Неделю назад, когда здесь на берегу было полно людей, мы туда ходили загорать. Вода в озерах не стоячая, а проточная — благодаря шлюзам — и чистая. Детям здесь очень нравится: строить башню на песке или чтобы папа сделал «бомбочку» (кинул в воду), — рассказывает брестчанин Александр Кугач, который работает на «Газоаппарате» и часто отдыхает на «Чижовском» с детьми.

Александр родом из Соболей. Его родители, достигнув пенсионного возраста, переехали сюда из Бреста на постоянное жительство, а дети проводят в деревне практически все летние каникулы. Он говорит:

— Следующим этапом создания комплекса «Наш родны кут Сабалі» должны были стать преобразования в самой деревне, где благодаря художнику Анатолию Желудко есть прекрасный музей народного быта, работающий на общественных началах. Но пока что у нашего земляка Юрия Чижа ни там, ни здесь, по другую сторону олимпийки, заметных перемен не наблюдается. А отдыхать на озере здорово!