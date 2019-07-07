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«Пока у земляка заметных перемен не наблюдается». Как поживает «Наш родны кут Сабалі», который строит Чиж

08.07.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Красивые, извилистые берега искусственного озера, по кромке воды выложенные камнем и взятые в сетку. Чистая вода и белый песок пляжа, через который местами пробивается трава. Ласточки, чиркающие крыльями; под водой на мелководье — следы птиц. С другой стороны — потемневшие от времени «крестьянские» избы: с крышей из камыша и без таковой. Эту территорию на 100-м километре трассы М1, где строится (тут бы знак вопроса поставить) культурно-этнографический комплекс «Наш родны кут Сабалі», многие облюбовали для летнего отдыха. Сюда, спасаясь от жары, едут на машинах и велосипедах, идут пешком жители Березы и окрестных сел. Останавливаются, чтобы охладиться, водители, едущие по международной трассе (до нее считанные метры). Кто-то подсчитал, что в самые жаркие дни июня здесь останавливалось до 50 машин. «Вечерний Брест» выяснил, что было бы, если бы бизнесмену Юрию Чижу удалось, как он планировал, завершить строительство масштабного туристического объекта?


Ожидалось, что к этому времени здесь будет совсем иная картина. Бизнесмену с «соболевскими» корнями президентским указом от 20 августа 2012 года было выделено на малой родине 340 гектаров земли для строительства этнодеревни в комплексе с объектами придорожного сервиса. Здесь планировалось построить хаты, максимально воссоздающие быт и жизненный цикл белорусских крестьян и традиционные ремесла, а также левады для лошадей, спа-комплекс, зоопарк, сувенирные лавки, спортивные и детские площадки… Часть из задуманного могла быть реализована уже к чемпионату мира по хоккею, который проходил в Беларуси в 2014 году. Возможно, на этом и строился расчет.

Но до сего дня здесь построена заправка (недействующая), а на месте, где предполагается гостиница, несколько лет как замер кран. Более 10 построенных ранее «крестьянских» домиков потемнели и приобрели натуральный вид, причем некоторые — без крыши. На одной из них, похоже, работают кровельщики: накрывают дорогостоящим камышом, завезенным из России. Напрашивается мысль: работы идут так вяло, чтобы создать видимость, что объект не заброшенный, а строящийся. А то ведь — трасса М-1, на виду у гостей, в том числе гостей, возвращающихся с Европейских игр.


Но территория комплекса охраняется, трава скашивается. Охранник, который вышел из вагончика, пояснил, что купаться в озере можно, но обратил внимание на шлагбаум, за который въезд запрещен. Нельзя также ловить рыбу, которой в озере немало, разводить костер и жарить шашлыки.

«Раньше думали — частная территория, а теперь осмелели»

В минувшее воскресенье отдыхающих на озере было меньше. «Сегодня прохладно, вода не такая теплая. К тому же в базарный день до обеда, считай, вся Береза устремляется на центральный рынок», — пояснили Дмитрий и Наталья. Молодые люди приехали на машине из райцентра, который в 20 километрах отсюда, и устанавливали зонтик на песчаном пляже.


— Березовцам особенно негде позагорать. Ездят кто в Белоозерск на Белое озеро, кто на Селец, он все мелеет. Несколько водоемов на Ясельде, что ближе к городу, не благоустроены, позарастали. А по поводу этого озера вначале думали — частная территория, нельзя. Теперь многие сюда едут купаться, молодожены делают селфи на фоне домиков. Привлекают красивый пейзаж, чистая вода и твердое песчаное дно, — говорят гости.

— А как у вас называют это место?

— Говорят: «Поедем на Чижовское озеро». Или в Соболи.

«Вода в озерах проточная»

Своим появлением искусственное озеро обязано «олимпийской» трассе, для строительства которой нужен был песок. На начальном этапе создания этнографического комплекса оно было расширено и углублено (из него достали около 200 тысяч тонн земли). По замыслу Юрия Чижа, здесь предполагался целый каскад озер, соединенных мелиоративными каналами и шлюзами.

— За лесом, на территории комплекса, есть еще два озера — поменьше. Неделю назад, когда здесь на берегу было полно людей, мы туда ходили загорать. Вода в озерах не стоячая, а проточная — благодаря шлюзам — и чистая. Детям здесь очень нравится: строить башню на песке или чтобы папа сделал «бомбочку» (кинул в воду), — рассказывает брестчанин Александр Кугач, который работает на «Газоаппарате» и часто отдыхает на «Чижовском» с детьми.

Александр родом из Соболей. Его родители, достигнув пенсионного возраста, переехали сюда из Бреста на постоянное жительство, а дети проводят в деревне практически все летние каникулы. Он говорит:

— Следующим этапом создания комплекса «Наш родны кут Сабалі» должны были стать преобразования в самой деревне, где благодаря художнику Анатолию Желудко есть прекрасный музей народного быта, работающий на общественных началах. Но пока что у нашего земляка Юрия Чижа ни там, ни здесь, по другую сторону олимпийки, заметных перемен не наблюдается. А отдыхать на озере здорово!

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Теги: Брест
 
 
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Но до сего дня здесь построена заправка (недействующая), а на месте, где предполагается гостиница, несколько лет как замер кран.
 
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