Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Белэнерго" пояснили, как можно воспользоваться дополнительной трехзонной дифференциацией тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, сообщает БЕЛТА.

Для перехода на расчеты по тарифам, дифференцированным по временным периодам, абоненту нужно обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. Кроме того, для таких расчетов необходим многотарифный электронный прибор учета электроэнергии.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный тарифный план и снизить платежи за электроэнергию", - отметили в "Белэнерго".

Для жилых домов (квартир), оборудованных электроплитами, на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) действует тариф Br0,0890 за 1 кВт.ч, во время максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,2671 за 1 кВт.ч, в остальное время суток (с 6.00 до 17.00) - Br0,1039 за 1 кВт.ч. Для жилых домов (квартир), не оборудованных электроплитами, на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) утвержден тариф Br0,1048 за 1 кВт.ч, на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - Br0,3143 за 1 кВт.ч, в остальное время суток (с 6.00 до 17.00) - Br0,1222 за 1 кВт.ч. При этом в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

Как ранее поясняли в Совете Министров, применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит снизить размер платежей за электроэнергию на величину до 11%.

Подробнее о тарифах для физических лиц можно узнать в специальном разделе сайта "Белэнерго".-0-