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Без наград будакошелевцы остаются редко

08.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лето – не только сезон уборочной страды, но и горячая пора в плане всевозможных конкурсов и фестивалей, где представители нашего района – неизменные участники. Причем без наград будакошелевцы остаются редко. Вот и недавно земляки порадовали очередной порцией побед.
В Речице прошел XIV областной открытый фестиваль творчества среди детей и молодежи с ограниченными возможностями «Музыкальный экспресс». Представительница нашего района Елена Слепченко была удостоена диплома III степени и награждена ценным подарком.

Без наград будакошелевцы остаются редко

Фольклорный коллектив «Вяснянка» территориального центра социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района стал победителем областного фестиваля для пожилых людей «В кругу друзей», проходившего в Брагине. На конкурс была представлена тематическая программа, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь, включавшая в себя все жанры белорусского народного творчества.

Без наград будакошелевцы остаются редко

К слову, помимо диплома І степени, наши земляки были отмечены в индивидуальных номинациях. Так, руководитель «Вяснянкі» Андрей Батаев награжден грамотой за творчество и профессионализм, Ольга Валюшенко – за возрождение духовного наследия, Александр Валюшенко – за креативность.
Отрадно, что нынешняя победа на этом фестивале уже вторая для «Вяснянкі» – в прошлом году коллектив также завоевал первое место.
Еще одна яркая победа: фольклорный коллектив «Сябрына» центрального районного дома культуры (руководитель Ирина Куница) одержал победу на VIII областном празднике фольклора «Траецкі карагод», который прошел на Ветковщине.
В урочище «Шубино» Ветковского района состоялся региональный молодежный туристический слет «Спорт – это жизнь!» для людей с ограниченными возможностями.
В турслете, проходившем в виде игровой программы в пиратском стиле, приняли участие представители из 11 центров социального обслуживания населения г. Гомеля и Гомельской области, 2-х домов-интернатов «Васильевка» и «Дуяновка», а также гости из Краснополья Могилевской области. В числе участников были и ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Буда-Кошелевского района.
Программа состояла из следующих конкурсов: конкурс «Пиратская вечеринка», который включал в себя девиз команды, музыкальный номер, сценка, песня, танец на выбор в пиратском стиле, конкурсы «Морской бой», «Давай пришвартуемся», «Самый находчивый», эстафета «Полоса препятствий».
По итогам туристического слета в напряженной борьбе 3-е место заняли участники отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Добрушского района, на втором месте – дом-интернат «Васильевка», а долгожданную победу одержали представители Будакошелевщины.
Все, кто принимал участие в слете, остались очень довольны, что смогли повидаться со своими друзьями и знакомыми, пообщаться друг с другом, получили массу положительных эмоций. Каждый участник увез домой хорошее настроение и памятный подарок.
Марина ЛУСЕВИЧ, фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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Лето – не только сезон уборочной страды, но и горячая пора в плане всевозможных конкурсов и фестивалей, где представители нашего района – неизменные...
 
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