ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело о двойном убийстве в столбцовской школе передано в суд

08.07.2019 11:05 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика. Ранее СК сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела о трагедии.

Как сообщает ведомство, мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. 

«Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь, в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Там также отмечают, что десятикласснику ГУО «Средняя школа № 2 г. Столбцы» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью их хулиганских побуждений); ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Ранее БДГ сообщала, что уголовное дело по факту двойного буийства в Столбцах передали прокурору для дальнейшего направления в суд. Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. В ходе расследования были проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении обвиняемого. 

Напомним, в средней школе №2 г. Столбцы 11 февраля произошла трагедия: 15-летний подросток убил ножом учителя и ученика. Еще два ученика получили ранения.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Без наград будакошелевцы остаются редко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика