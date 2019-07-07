Дело о двойном убийстве в столбцовской школе передано в суд

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в убийстве учительницы и ученика. Ранее СК сообщил о том, что завершил расследование уголовного дела о трагедии.

Как сообщает ведомство, мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

«Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь, в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Там также отмечают, что десятикласснику ГУО «Средняя школа № 2 г. Столбцы» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью их хулиганских побуждений); ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений); ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее БДГ сообщала, что уголовное дело по факту двойного буийства в Столбцах передали прокурору для дальнейшего направления в суд. Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. В ходе расследования были проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении обвиняемого.