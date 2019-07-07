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Каникулы-2019 в Осиповичах. Лагерь «Радимичи»

08.07.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сопричастность к древности

Оздоровительный палаточный краеведческий лагерь “Радимичи” при ГУДО “Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи” уже 10 лет собирает неравнодушных юных краеведов-исследователей, археологов, поисковиков. В этом году пожелали сделать открытия при проведении археологической экспедиции 40 учащихся.

Первая смена прошла в Докшицком районе и оказалась плодотворной: во время раскопок на месте древнего поселения эпохи раннего мезолита Небышено 1 было найдено 600 фрагментов кремниевых осколков (наконечники стрел, лезвие ножа, отщепы, скребки).

Кроме научно-исследовательской работы, ребята с удовольствием участвовали в спортивно-игровых соревнованиях, определили лучших умников и умниц в интеллектуальной игре, купались в быстротечной реке Поня, готовили вкусную ушицу из карпа и красноперки. Надолго останутся в памяти и песни под гитару у костра, мифы и легенды Витебщины, рассказанные гостями из окрестных деревень.

Юные краеведы-археологи возвратились загоревшие, с массой приятных впечатлений и ценных находок. А их эстафету подхватила вторая смена.

Светлана БОРИСЕВИЧ, заведующий отделом экологии и краеведения.

 
 
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Сопричастность к древности Оздоровительный палаточный краеведческий лагерь “Радимичи” при ГУДО “Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи”...
 
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