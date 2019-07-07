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Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 9 июля

08.07.2019 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 9 июля
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем - 15-21 со знаком "плюс".-0-

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Теги: Минск
 
 
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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре...
 
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