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24-летняя жительница Молодечно едва не стала жертвой вымогателей из-за своих откровенных снимков

08.07.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно девушка обратилась в милицию после угроз от интернет-анонима. 500 евро от нее требовали за то, чтобы ее откровенные снимки не увидели друзья. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Оперативники выяснили, что в свое время девушка снялась в откровенной фотосессии в московской студии. Полученное портфолио фотограф ей выслал через мессенджер, некоторые кадры девушка переслала в личной переписке подругам.

Позже в сети «ВКонтакте» ей написала незнакомка и заявила: у нее имеются те самые фото, и их увидят все знакомые, если жительница Молодечно не перечислит 500 евро в криптовалюте на электронный кошелек.

Девушка обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 208 УК (Вымогательство). За такое грозит до 5 лет лишения свободы.

Сыщики установили, что фотографии белоруски, сделанные в московской фотостудии, ранее были размещены на итальянском эротическом сайте. А послания с угрозами писали из-за границы с фейкового аккаунта. В подобных случаях установить личность вымогателя почти невозможно, констатируют правоохранители, и советуют осторожнее делиться личными данными в Сети.

 
 
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Девушка сделала фотосессию в московской студии, затем снимки появились на итальянском эротическом сайте - и ее отыскали мошенники.
 
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