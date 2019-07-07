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24-летняя жительница Молодечно едва не стала жертвой вымогателей из-за своих откровенных снимков
08.07.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечно девушка обратилась в милицию после угроз от интернет-анонима. 500 евро от нее требовали за то, чтобы ее откровенные снимки не увидели друзья. Об этом
Оперативники выяснили, что в свое время девушка снялась в откровенной фотосессии в московской студии. Полученное портфолио фотограф ей выслал через мессенджер, некоторые кадры девушка переслала в личной переписке подругам.
Позже в сети «ВКонтакте» ей написала незнакомка и заявила: у нее имеются те самые фото, и их увидят все знакомые, если жительница Молодечно не перечислит 500 евро в криптовалюте на электронный кошелек.
Девушка обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 208 УК (Вымогательство). За такое грозит до 5 лет лишения свободы.
Сыщики установили, что фотографии белоруски, сделанные в московской фотостудии, ранее были размещены на итальянском эротическом сайте. А послания с угрозами писали из-за границы с фейкового аккаунта. В подобных случаях установить личность вымогателя почти невозможно, констатируют правоохранители, и советуют осторожнее делиться личными данными в Сети.
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Девушка сделала фотосессию в московской студии, затем снимки появились на итальянском эротическом сайте - и ее отыскали мошенники.
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