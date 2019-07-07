|
В Минске появилось граффити с портретом Шагала. Правда, внутри здания
08.07.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Граффити-портрет Марка Шагала появился в Минске. Его нарисовали на стене нового магазина «Офистон Маркет» в GreenCity на Каменной Горке.
Граффити нанесла на стену белорусская команда HoodGraffTeam.
В 2014 году команда HoodGraffTeam пыталась создать в Минске
— Портрет Марка Шагала — номинально наша первая работа в белорусской столице. Спасибо, что открыли нам Минск с другой стороны! — сказал лидер группы граффитистов Артема Буржа.
Работы парней украшают здания разных европейских городов. В Петербурге команда нарисовала портреты Сергея Бодрова, Виктора Цоя, Сергея Шнурова и других знаменитостей, связанных с городом на Неве. В Праге их работа появилась на прославленной «Стене Леннона», в Хайфе художники изобразили Луи Армстронга, исполнителя хита Let My people go.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граффити-портрет Марка Шагала появился в Минске. Его нарисовали на стене нового магазина «Офистон Маркет» в GreenCity
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)