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Бесплатный детский лагерь для детей, которым интересно IT, пройдет на Могилевщине. Как в него попасть?

08.07.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатный детский летний лагерь организует ЕPAM Systems совместно с ассоциацией «Образование для будущего» для будущих айтишников из Могилевской области. Образовательная программа пройдет в августе для школьников 12−14 лет, у которых нет возможности посещать курсы, кружки, факультативы по IT-тематике в течение учебного года. Заявки принимают до 10 июля.


Фото: edu4future.by

Проект «Junior Ignite Camp» пройдет с 9 по 17 августа. Всю неделю детей будут обучать программированию и роботостроению. Также в проекте упор сделан на изучении иностранных языков и развитие социальных навыков. Помимо этого, для ребят пройдут мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, конкурсы.

— Наши участники — это талантливые ребята 12−14 лет из Могилевской области, родители которых не могут оплачивать дополнительное образование или которые живут в небольших городах или деревнях, где попросту нет таких возможностей, — говорят организаторы.

Заполнить онлайн-анкету нужно тут до 10 июля 2019 года включительно. С ребятами, которые пройдут первый этап отбора, свяжутся для собеседования по телефону. До места проведения программы — в оздоровительный лагерь «Богатырь» в деревне Дудинка Борисовского района (Минская область) — и обратно участники добираются самостоятельно.

Более подробная информация о проекте — тут. С вопросами можно обращаться по телефонам: (8 029) 337−16−34 (Александра) и (8 029) 262−24−52 (Варвара).

 
 
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Лагерь организует ЕPAM Systems совместно с ассоциацией «Образование для будущего». Спешите подать заявки!
 
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