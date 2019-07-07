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Бесплатный детский лагерь для детей, которым интересно IT, пройдет на Могилевщине. Как в него попасть?
08.07.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бесплатный детский летний лагерь организует ЕPAM Systems совместно с ассоциацией «Образование для будущего» для будущих айтишников из Могилевской области. Образовательная программа пройдет в августе для школьников 12−14 лет, у которых нет возможности посещать курсы, кружки, факультативы по IT-тематике в течение учебного года. Заявки принимают до 10 июля.
Проект «Junior Ignite Camp» пройдет с 9 по 17 августа. Всю неделю детей будут обучать программированию и роботостроению. Также в проекте упор сделан на изучении иностранных языков и развитие социальных навыков. Помимо этого, для ребят пройдут мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, конкурсы.
— Наши участники — это талантливые ребята 12−14 лет из Могилевской области, родители которых не могут оплачивать дополнительное образование или которые живут в небольших городах или деревнях, где попросту нет таких возможностей, — говорят организаторы.
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Бесплатный детский лагерь для детей, которым интересно IT, пройдет на Могилевщине. Как в него попасть?
Лагерь организует ЕPAM Systems совместно с ассоциацией «Образование для будущего». Спешите подать заявки!
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