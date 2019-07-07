 Праздник Ивана Купалы в Давид-Городке

Источник материала: Навiны Палесся

Очень красочным было празднование Ивана Купалы в Давид-Городке. Войти на праздник можно было только через арку, которую смастерили накануне. Для детворы была подготовлена специальная программа, которая включала в себя аквагрим, мастер класс по плетению веночков, и представление «Иван Купала, обливай кого попало». Купальский костёр зажгли, когда уже немного стемнело и началось концертная программа «Папараць-кветка».







В ней приняли участие коллектив народного любительского объединения «Луч» Давид-Городокского Дома культуры, гости из Турова, в том числе известный хореограф и фольклорист Николай Котов. Также несколько песен зрителям, которых собралось немало, подарила гостья из Москвы – певица Ксения Быкова, которая приехала на празднование в составе делегации поселения Марушкинское города Москвы – побратима Давид-Городка.





Жители и гости города тепло встречали каждого артиста, и с удовольствием участвовали в конкурсах. Также для всех были организованы развлечения и работали торговые точки.





Когда костёр догорал, началась дискотека, на которой не было где яблоку упасть.

Анна МЕЛЬНИК

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