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С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию

08.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию

Тарифы на электрическую энергию

  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.07.2019г. № 442

  Вступает в силу с 1 июля 2019 г.

  Тариф, рублей за 1 кВт·ч
  1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, за исключением указанной в пунктах 2 — 4 настоящего приложения:  
 1.1.  одноставочный тариф 0,1484
 1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1039
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2968
 1.3. дифференцированный тариф по трём временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,0890
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,2671
        остальное время суток 0,1039
  2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения:  
2.1. период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,1019
2.2. остальное время суток 0,1892
3. Электрическая энергия при условии её использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора  индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения:  

 

0,0761

 

 

 

 

 
  4. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения:  

0,0335

 

 

 

 
  5. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4 настоящего приложения:  
   5.1. одноставочный тариф 0,1746
   5.2.  дифференцированный тариф по двум временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1222
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3492
   5.3 дифференцированный тариф по трём временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1048
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3143
        остальное время суток 0,1222
   6. Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание:  
    6.1 одноставочный тариф  0,1921
    6.2 дифференцированный тариф по двум временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1345
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3842
    6.3 дифференцированный тариф по трём временным периодам:  
        минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1153
        максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3458
        остальное время суток 0,1345

 

 

«Информация об оказываемых РУП «Могилевэнерго» услугах содержится на сайте www.mogilev.energo.by.»

 
 
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Тарифы на электрическую энергию   Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.07.2019г. № 442   Вступает в силу с 1 июля 2019 г.   Тариф,...
 
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