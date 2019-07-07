С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию

Тариф, рублей за 1 кВт·ч

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, за исключением указанной в пунктах 2 — 4 настоящего приложения:

1.1. одноставочный тариф 0,1484

1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1039

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2968

1.3. дифференцированный тариф по трём временным периодам:

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,0890

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,2671

остальное время суток 0,1039

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения:

2.1. период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,1019

2.2. остальное время суток 0,1892

3. Электрическая энергия при условии её использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения: 0,0761

4. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения: 0,0335

5. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4 настоящего приложения:

5.1. одноставочный тариф 0,1746

5.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1222

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3492

5.3 дифференцированный тариф по трём временным периодам:

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1048

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3143

остальное время суток 0,1222

6. Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание:

6.1 одноставочный тариф 0,1921

6.2 дифференцированный тариф по двум временным периодам:

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1345

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3842

6.3 дифференцированный тариф по трём временным периодам:

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1153

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3458