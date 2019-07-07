Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 9 июля

Источник материала: Газета Авангард

Кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами — до 15-20 м/с.Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем — 15-21 со знаком «плюс»

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/kratkovremennye-dozhdi-i-poryvistyj-veter-ozhidajutsja-v-belarusi-9-ijulja-354154-2019/