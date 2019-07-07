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Дилера интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Гомеле

08.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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В Гомеле задержан 24-летний дилер-оптовик интернет-магазина по продаже психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.Оперативники следили за гомельчанином с конца мая. У правоохранителей была информация о том, что он промышляет крупными партиями наркотиков.

Дилера интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Гомеле

«Предположения подтвердились. На съемной квартире у парня нашли психотроп альфа-PVP, электронные весы со следами вещества белого цвета, фасовочные полимерные пакеты, изоленту, — рассказали в милиции. — В лесу в Речицком районе обнаружили закладку, которую гомельчанин не успел забрать для дальнейшей реализации. По заключению экспертизы, внутри пакета находилось около 100 г альфа-PVP. Кроме этого изъяты закладки поменьше, оставленные парнем в различных районах областного центра».

Дилера интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Гомеле

У правоохранителей есть основания полагать, что гомельчанин работал оптовым и розничным курьером интернет-магазина по продаже психотропов в Гомельской области. Молодой человек ранее судим за незаконные операции с наркотиками.Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативные мероприятия по пресечению деятельности интернет-магазина.

Фото УВД Гомельского облисполкома
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/dilera-internet-magazina-po-prodazhe-psihotropov-zaderzhali-v-gomele-354147-2019/

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле задержан 24-летний дилер-оптовик интернет-магазина по продаже психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.Оперативники следили...
 
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