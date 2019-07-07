«Застрелили именно домашнего». Семья из-под Лиды вернулась домой и нашла своего пса мертвым

Источник материала: Tut.by

7-летняя Саша из деревни Минойты (Лидский район) рыдала несколько дней: в прошлый четверг они с папой вернулись из Лиды, куда ездили по делам, — и на пороге дома нашли своего пса Бублика мертвым. Семья заподозрила, что службу отлова вызвали соседи. Что было дальше, рассказывают «Принёманские вести».



Фото: pvlida.by

Кому мог насолить Бублик? По словам соседей и знакомых семьи, он был безобидным и спокойным псом, любимцем всего двора, с ним играли дети. В семье жил больше семи лет. Упитанный песик хоть и был дворняжкой, всегда отличался кротким нравом. Разве что пьяных не любил.

Как рассказала Жанна, хозяйка убитой собаки, в тот день они с мужем и ребенком отлучились в город всего на пару часов. А кто-то воспользовался этим и вызвал службу отлова бродячих животных.

«Самое ужасное, что все это увидела наша дочка. Бублик был с ней практически с самого ее рождения… Она первой нашла своего песика неподвижным. Он лежал возле крыльца с дротиком в теле. Саша стала отчаянно плакать. Муж сразу помчался в местный ЖЭС. Там ничего отрицать не стали: „Был вызов, собаку отстрелили“. Мы вызвали милицию. Они начали проверку по делу. Труп рекомендовали закопать, а дротик оставить как вещдок… По Минойтам каждый день бегает свора бродячих собак, но застрелили именно нашего — домашнего!».





— Еще 25 июня стали поступать звонки от жильцов деревни Минойты о том, что по ул. Молодежной, в районе дома № 3, бродят бездомные животные, — пояснил ветеринарный врач ДЭП Лидского ЖКХ Вячеслав Гебень. — В нашу службу также поступило сообщение от санэпидемстанции о данном факте. В таких случаях мы просто обязаны выехать и принять меры. 27 июня сотрудники прибыли на указанное место. Возле многоквартирного дома № 3 был обнаружен пес, который гулял без хозяина. Он был без ошейника и других признаков (именного жетона), которые бы указывали, что у собаки есть владелец. Работники опросили всех, кто находился неподалеку, знают ли они хозяев пса. Но никто ничего не пояснил. И тогда с расстояния была введена инъекция со снотворным. После чего животное скрылось. Наш сотрудник пытался выйти на след собаки, чтобы отыскать возможных хозяев. Но безуспешно.





Стало ясно, что пса усыпили на общей территории ­- возле многоэтажки, а не во дворе частного дома. Это подтверждают и свидетели — работники, которые в тот день крыли крышу неподалеку, видели все своими глазами. Бублик просто оказался не в том месте не в то время — и его приняли за бездомного. Подстреленный он, видимо, побежал к себе домой.

Хозяевам собак напоминают: ваш пес должен обязательно иметь ошейник, а еще лучше — именной жетон с указанием телефона владельца. В таком случае, если будет отлов, вам позвонят из службы, и вы заберете свою собаку домой.