Эмблема молодежи Союзного государства представлена в Минске

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмблема молодежи Союзного государства представлена сегодня в Минске в пресс-центре БЕЛТА.

"Конкурс на создание эмблемы вызвал большой интерес, в нем приняли участие более 30 авторов. В итоге у нас появился символ молодежи на пространстве Союзного государства", - сказал председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

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