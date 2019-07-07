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Эмблема молодежи Союзного государства представлена в Минске

08.07.2019 12:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмблема молодежи Союзного государства представлена сегодня в Минске в пресс-центре БЕЛТА.

"Конкурс на создание эмблемы вызвал большой интерес, в нем приняли участие более 30 авторов. В итоге у нас появился символ молодежи на пространстве Союзного государства", - сказал председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмблема молодежи Союзного государства представлена сегодня в Минске в пресс-центре БЕЛТА. Читать далее на сайте БелТА
 
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