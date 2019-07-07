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В Быховском районе собака напала и искусала 8-летнюю девочку - и владелец выплатит семье компенсацию
08.07.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владельцу собаки, которая искусала 8-летнюю девочку, придется заплатить семье 5 тыс. рублей компенсации — так решил суд,
Собака напала на школьницу в декабре 2018 года в деревне Следюки Быховского района. Девочка возвращалась домой из продленки в школе, а собака односельчанина Максима Аникеева сорвалась с цепи, выскочила через разбитую калитку и напала на нее.
Школьницу госпитализировали с ранами левой голени, бедра и правой руки. В больнице она пробыла неделю, а психологическую реабилитацию проходит до сих пор, рассказала мать ребенка Анастасия Орлова.
Семья оценила ущерб в 15 тыс. рублей и потребовала компенсации.
Максим Аникеев не признавал иск и отрицал, что это именно его собака напала на ребенка. Однако суд решил иначе: мужчин должен выплатить семье 5 тыс. рублей в качестве компенсации.
Решение суда может быть обжаловано.
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