«С некоторыми из СИЗО КГБ до сих пор общаемся. Приличные люди!» Как выглядят камеры в ИВС и СИЗО
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Источник материала:
Tut.by
Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как виделось до задержания? Герои нашего видео побывали за решеткой и рассказали TUT.BY, как это на самом деле было.
TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться
, мама, чья 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY должностные лица, недосмотревшие коров , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации. на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы
В проекте TUT.BY
мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. «Если к вам пришли»
В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам
, узнали, как свидетель пришли с обыском и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, может стать подозреваемым , если близкого задержали, выяснили, что делать родственникам , где его искать и сколько стоят услуги защитника, чем может помочь адвокат , как вести себя на допросе и что чем отличается преступление от правонарушения . поможет избежать сурового наказания
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Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как...
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