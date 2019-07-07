«С некоторыми из СИЗО КГБ до сих пор общаемся. Приличные люди!» Как выглядят камеры в ИВС и СИЗО

Источник материала: Tut.by

Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как виделось до задержания? Герои нашего видео побывали за решеткой и рассказали TUT.BY, как это на самом деле было.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , должностные лица, недосмотревшие коров , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации.

В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый.