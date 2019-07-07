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«С некоторыми из СИЗО КГБ до сих пор общаемся. Приличные люди!» Как выглядят камеры в ИВС и СИЗО

08.07.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как виделось до задержания? Герои нашего видео побывали за решеткой и рассказали TUT.BY, как это на самом деле было.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье, мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед, должностные лица, недосмотревшие коров, — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы, и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации.

В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый.

В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском, узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам, если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат, где его искать и сколько стоят услуги защитника, как вести себя на допросе, чем отличается преступление от правонарушения и что поможет избежать сурового наказания.

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Как выглядят камеры в белорусских ИВС и СИЗО? Как там моются? Чем кормят задержанных? Где хранятся лекарства? И что в заключении оказалось не таким страшным, как...
 
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