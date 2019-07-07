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«Учили плавать и ловить рыбу». Жители Витебска спасли от гибели птенца чайки - и отпустили

08.07.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска Ольга подобрала на улице птенца чайки, который мог погибнуть. Малыш — а назвали его Пингвин — жил на балконе ровно месяц. За это время птица здорово подросла, оперилась, научилась плавать и ловить рыбу в ванной. К ней привязалась вся семья, но в эти выходные Пингвина отпустили на волю. О том, как он превращался на глазах из желтого пушистого комочка в настоящую птицу, Ольга рассказала TUT.BY.


Такой крошкой птенец попал в семью Ольги. Фото: читательница TUT.BY

— Птенец лежал на трамвайных путях. Судя по всему, его сдуло сильным порывом ветра с гнезда на крыше. Понесли его в зоопарк, но там нам сказали: чужих малышей чайки убивают, но если вы позаботитесь о нем и выкормите до оперения, то шанс выжить у него есть. Так у нас и появился Пингвин — имя такое птенцу дали, так как он очень забавно бегал, переваливаясь с боку на бок, — рассказывает Ольга.

Крошку — птенец помещался в ладошке, поселили на балконе.


Открыть/скачать видео (453.24 КБ)

— Выделили ему там маленький «квадратик». Кормили свежей озерной рыбой — ее специально для Пингвина давали друзья. Ему вначале хватало карасика, порезанного на три части.

Но чайка быстро росла. Через две недели отдали ей уже весь балкон. Освоился птенец и в квартире.


Фото: читательница TUT.BY

— Каждое утро Пингвин заходил с балкона в комнату, шел на кухню к холодильнику. Завтракал. Потом шел в ванную — принимал водные процедуры и чистил перышки. Мы учили его плавать и ловить рыбку. Для этого бросали в ванну горошинку — и он со временем научился ловко ее подхватывать. Играл с маленьким мячиком нашей таксы. Кстати, собака его не обижала, можно сказать, они подружились, — смеется Ольга.


Фото: читательница TUT.BY

Дело оставалось за малым — научиться летать. Но и эту науку чайка быстро освоила:

— Перелетал с дивана на диван, со стула на пол и так далее. А на днях смотрю — нет нашего Пингвина на балконе. Он уже на улице! Причем смелый такой — чуть ли не в боях с воронами участвует. Я рыбу взяла — и за ним! Вернула домой. Позвонила в зоопарк: что делать — отпускать или еще рано?

«Отпускайте», — сказали там.


Открыть/скачать видео (646.92 КБ)

Пришлось Ольге и ее домашним расставаться с питомцем, к которому все уже очень привязались:

— Рано утром отвезли его с мужем на Двину. И отпустили. Он с удовольствием поплыл по реке. А потом, смотрим, прибился к компании чаек-подростков. Сидит себе с друзьями на камушке — и все у него замечательно!


Фото: читательница TUT.BY
 
Теги: Витебск
 
 
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Жительница Витебска Ольга подобрала на улице птенца чайки, который мог погибнуть. Малыш - а назвали его Пингвин - жил на балконе ровно месяц. За это время птица...
 
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