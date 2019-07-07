На границе с Польшей увеличатся очереди: в Кузнице скоро начнется ремонт

Источник материала: Tut.by

Ограничения на въезд и на выезд из Польши временно вводятся в пункте пропуска Кузница Белостокская с 22 июля. Ремонтные дорожные работы продлятся около четырех месяцев, сообщает Hrodna.life со ссылкой на Подляшский отдел Польской пограничной службы.



Фото: Hrodna.life

Сначала, около двух месяцев, будет временно закрыт участок дороги на выезд из Польши в Беларусь. Позже на такое же время будет временно закрыт участок на въезд в Польшу из Беларуси. Это может усложнить переход границы на любом виде транспорта и привести к увеличению времени ожидания. На время ремонта следует помнить об этих осложнениях при планировании поездок.

Зато потом количество полос на въезд и выезд увеличится с двух до четырех в каждую сторону.

Модернизация пункта пропуска в Кузнице стоит около 18,5 млн злотых (4,3 млн евро), работы должны закончиться к весне 2020 года. Сегодняшняя инфраструктура с польской стороны не очень хорошо приспособлена к интенсивному движению. В 2018 году через границу в Кузнице, по подсчетам польских пограничников, пропустили 2,6 млн человек. После окончания модернизации Кузница будет в состоянии пропускать на 70% больше.