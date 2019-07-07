Семь вопросов по трагедии во время салюта 3 июля, на которые общество пока не получило ответов

Источник материала: Tut.by

Во время салюта в День независимости в Минске погибла 64-летняя минчанка , еще десять человек числятся в списке пострадавших. По предварительной информации СК, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения. TUT.BY попросил Министерство обороны и Следственный комитет ответить на вопросы, которые появились в последние дни после трагедии. Там отказались.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Все ли снаряды покупались у российской компании Пиро-Росс? Были ли другие поставщики?

На следующий день после трагедии председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал телеканалу ОНТ :

«Случай исключительный, ранее таких ситуаций не фиксировалось. В качестве основной рассматривается версия о том, что фейерверочные изделия были некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, российского производства. Установлено, что использовались мортиры трех калибров- 105, 195 и 310 мм. Нештатная ситуация возникла с мортирами калибра 195».

В каталоге продукции «Пиро-Росс» за 2013−2014 годы, который доступен на сайте компании, состоит из двух частей — собственное производство пиротехники и производство Китая . Заряды калибра 195 мм значатся в китайском списке.

СК задержал двух представителей российской компании, а подрывы произошли в трех местах из шести. Как это возможно? Или они заряжали все установки?

Министерство обороны сообщало: «Подрывы произошли в трех из шести мест , где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен».

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и задержал подозреваемых — двух сотрудников российской компании «Пиро-Росс». Это молодые люди 25 и 29-ти лет. Остается непонятным: они вдвоем заряжали все установки? Как это технически и физически возможно?

Так кто заряжал установки? Где были наши военные?



Фото: Николай Петров

В тоже же официальном сообщении Минобороны говорилось, что «военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами». Так заряжали ли наши специалисты установки 3 июля или это делали только представители российской компании? И что видно на видеозаписи, которую вели «для исключения «человеческого фактора»?

Так дело в некачественных снарядах или в «механическом воздействии» на них?

Глава СК Иван Носкеевич основной версией назвал некачественные фейерверочные изделия. Однако в информации ведомства о задержании говорится: «в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями, а именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

СК не объясняет, о каком именно механическом воздействии идет речь. Как их повредили? Случайно? Сознательно?

На каком расстоянии было выставлено оцепление во время салюта?

За день до праздника агентство «Минск-Новости» поговорила с командиром патрульной роты комендантского батальона Алексеем Кругликом, который рассказал «как военные готовятся покорить сердца тысяч зрителей». В материале сообщалось, что будет выставлено оцепление в радиусе 500 метров от огневых позиций.









Если посмотреть по карте, то от установки салюта до того место, где погибла 64-летняя Наталья М., 490 метров. Металлический осколок попал женщине в шею, повредив сонную артерию. Некоторые очевидцы, которые наблюдали за праздником прямо в парке Победы, отмечали: оцепления они не видели.

«Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра, просчитать разлет в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно», — сообщал телеканалу ОНТ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Глава ведомства не уточнил, о каком периметре идет речь.

Использовались ли раньше снаряды российской компании «Пиро-Росс»?

«Секреты раскрывать не буду. Но скажу, что в этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали. Общую картину увидите на салюте», — рассказывал за день до праздника агентству «Минск-Новости» командир патрульной роты комендантского батальона Алексей Круглик.

В разговоре с Office Life в компании «Пиро-Росс» говорили, что работают с министерством обороны РБ не первый год. Правда там не уточняли: отличалась ли поставка продукции в этом году от тех, что были раньше.

Что изменится после трагедии?

Эксперты говорят о том, что сейчас во всем мире для запуска фейерверка используют пластиковые, бумажные, алюминиевые мортиры, а не стальные, какие были у военных в Минске 3 июля.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

— Произошел принцип гранаты — люди получили повреждения из-за разлета металлических осколков мортиры. Были бы пластик, алюминий, радиус разлета составил бы метров сто, — считает директор ООО «Кальвин» Константин Морозов, чья компания отвечала за пиротехническое шоу на День Независимости.

Будут ли менять технологию наши военные? Будут ли усиливать контроль за процессом? На каком расстоянии от огневых позиций будут теперь выставлять оцепление? Кто вообще отвечает за общую безопасность зрителей во время салюта? И самое важное: что делается сейчас, чтобы подобные трагедии больше не повторялись?