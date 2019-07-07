СК: в Минске умер 10-месячный малыш, за избиение которого ранее задержали его мать

Источник материала: Tut.by

29 июня в столичной больнице умер 10-месячный мальчик, в избиении которого подозревают его собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ребенок умер в больнице 29 июня, за его жизнь медики боролись почти две недели.

Напомним, вечером 17 июня в Минске задержали 34-летнюю женщину. По версии следствия, днем во дворе жилого дома «с целью умышленного лишения жизни» женщина причинила своему 10-месячному сыну тяжкие травмы. Вмешался отец ребенка, очевидцы помогли ему отвезти сына в больницу, но увы.

Как рассказали тогда TUT.BY местные жители, женщина — не местная, приехала туда к подруге в гости. «Я спрашивал у нее [подруги], может, та женщина была в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного? Либо, может, ненависть к мужу? Она ответила: „Нет, все было нормально“. Но так ведь не бывает…» — говорил один из жильцов дома. Он также слышал от отца ребенка, якобы мать ребенка «состояла или состоит в какой-то секте, была невменяемая».

Расследование уголовного дела продолжается. Допрошены свидетели, в том числе знакомые семьи. Назначен ряд экспертиз, а также изучается содержимое компьютерной техники и мобильника, которыми пользовалась женщина — чтобы выяснить ее мотивы.

«В отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения остается прежней — заключение под стражу», — рассказали в СК.