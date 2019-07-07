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СК: в Минске умер 10-месячный малыш, за избиение которого ранее задержали его мать
08.07.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июня в столичной больнице умер 10-месячный мальчик, в избиении которого подозревают его собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ребенок умер в больнице 29 июня, за его жизнь медики боролись почти две недели.
Напомним, вечером 17 июня в Минске
Как
Расследование уголовного дела продолжается. Допрошены свидетели, в том числе знакомые семьи. Назначен ряд экспертиз, а также изучается содержимое компьютерной техники и мобильника, которыми пользовалась женщина — чтобы выяснить ее мотивы.
«В отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения остается прежней — заключение под стражу», — рассказали в СК.
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За жизнь ребенка медики боролись почти две недели, но увы.
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