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Гравированную Библию XVII века представят на «Славянском базаре в Витебске»

08.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Выставку «Библия для народа 1692-1696 гг. Василия Кореня. К 325-летию первой в России гравированной книги» презентуют 11 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщили БЕЛТА в Музее истории частного коллекционирования, где она будет проходить.

Гравированную Библию XVII века представят на «Славянском базаре в Витебске»

По словам специалистов, в Витебск экспозицию привез известный московский художник-график, монументалист, основатель и первый президент Академии народного искусства, основоположник современного российского лубка Виктор Пензин. Художник занимается возрождением деревянных форм русских лубков XVII-XVIII веков, гравированных на дереве, опираясь на подлинники и атлас Д.А. Ровинского, делает оттиски с них и прежде всего с возрожденной им самобытной «Библии для народа», созданной белорусом Василием Коренем из Дубровно, происхождение которого было установлено совсем недавно.

На создание Библии у гравера ушло четыре года: с 1692 по 1696 год. «Новаторство Кореня в том, что он создал первую в России гравированную книгу, а не серию листов. Она состоит из 36 листов гравюр из Книги Бытия (20 листов) и Апокалипсиса (16 листов), посвященных сотворению и концу мира, устройству Вселенной, отношениям Бога, дьявола и человека. На ее реконструкцию Виктору Пензину с коллегами «Мастерской народной графики» потребовалось десять лет (1982-1992 гг.)», — подчеркнули в музее.

Единственный дошедший до нас экземпляр Библии является подлинником XVII века и хранится в Отделе редкой книги Российской Национальной библиотеки. При восстановлении редкого экспоната современные мастера-резчики переводили рисунок на липовую доску, вырезали, делали пробный оттиск, который затем сравнивали с оригиналом и вносили мельчайшие поправки. Более того, художникам удалось восстановить утраченные части изображения, рамки, орнаменты, слова, буквы и другие элементы.

В полном объеме 36 гравюр Библии хранятся в основных фондах Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Пинакотеки Ватикана (Италия), Художественной галереи Пловдива (Болгария), Музее Тиссена-Борнемиса в Мадриде (Испания), Государственной Третьяковской галерее (Москва) и многих других именитых музеях мира. А в июне этого года на фестивале «Дняпроўскія галасы ў Дуброўна» Виктор Пензин презентовал реконструированный альбом Библии Василия Кореня на его малой родине. В знак глубочайшего уважения к творчеству великого мастера он передал в местный музей реконструированные Библию Василия Кореня и лубки тех времен — более 100 листов народной графики.

В Витебске познакомиться с выставкой можно будет до 30 сентября.

Жанр Библии для народа возник в Европе и предназначался для неграмотных людей и бедных священников. Название «Библия бедных» — общепринятый термин в искусствознании, который по-латыни звучит как biblia pauperum.

Источник: БелТА
Фото организаторов фестиваля

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Выставку «Библия для народа 1692-1696 гг. Василия Кореня. К 325-летию первой в России гравированной книги» презентуют 11 июля на «Славянском
 
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